网络剧《刺局》采用“超级网剧+电影巨制”的新型IP运营模式，讲述了古代刺客组织离恨谷中，少年齐君元成长为天下第一刺客的冒险故事

超级IP《刺局》启用李仁港导演的金牌制作班底，集结老戏骨混搭实力青年演员的超强阵容，共同打造真实的根植于中国传统文化的刺客史诗。随着拍摄及后期制作工作的推进，一个中国特有的精品刺客世界即将与大家见面。

《刺局》采用“超级网剧+电影巨制”的新型IP运营模式，讲述了古代刺客组织离恨谷中，少年齐君元成长为天下第一刺客的冒险故事，力图以更精良的品质、更立体的布局，打造一个奇酷神秘的中国刺客世界。

日前，《刺局》宣布“IP开放日”计划，将于1月11日首次大规模亮相象山影视城，以逾20家平台同时直播的形式，由新乐视文娱CEO张昭、李仁港导演携饰演成年齐君元的冯绍峰与少年齐君元的曲哲明，带领观众一睹前所未见的刺客世界，之前广受热议的电影女主角金晨也将于活动当日亮相。届时，刺客江湖将揭开神秘的面纱。

首次曝光的IP开放日宣传片十分抢眼，不到三分钟的时间内，惊鸿一瞥的呈现出一个神秘莫测的刺客世界。片中各类场景险象丛生，人物目光深邃表情严肃，似乎暗示了其中扑朔迷离的真实身份；简单几句台词道出人物错综复杂的命运，而背后，似乎隐藏着更大的阴谋……

从本次揭秘的物料来看，故事整体节奏紧张，巍峨耸立的殿宇气势壮阔，神秘的面具人、妖惑的女刺客、蒙面的黑衣人以及独特的机关暗器、惊艳的动作打戏，尽显刺客世界的奇酷诡谲。





据悉，《刺局》网剧和电影将于2018年上线。





网络剧《刺局》剧照——

































