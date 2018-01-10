（本文来自影视生活第一站 时光网）
她反性侵的行动还不止这些。她正以制片人和演员的身份，制作名为《公民玫瑰》的纪录片，纪录片围绕罗丝·麦高恩
准备出版自己的回忆录《勇敢》(Brave，暂译)展开，与此同时还将展现她与Me Too运动(韦恩斯坦性侵事件)中和几位女星共同斗争的过程。该片将于本月底通过 E!播出。
在美国电视评论家协会（TCA）媒体会上，罗丝·麦高恩
再次讲述了她与不公正行为斗争的漫长旅程。接受采访的时候，她很“严苛”，她要亲自调整摄像机位置，使摄影机只能拍到她的鼻子和嘴巴。另外她还要求，记者不能提韦恩斯坦的名字，且要一直表示尊重，否则她会拒绝回答问题。
以下是精华内容：
1.曾有报道称她签署了保密协议，她对此否认
“我从没有签署过保密协议。媒体搞错了，我也一直搞错了。我曾被一个律师告知，我签过一份，但事实上我没有。我记得我拒绝了。”
2.她20年前就开始揭露韦恩斯坦的行为了
“从20多年前我就开始告诉人们。但是没有人听我的。”
3.她一直都在期待人们发行韦恩斯坦恶行的这一天，且一直在思考自己如何与之斗争
“我拍《圣女魔咒》
就是为了在全世界获得一个立足点。当新闻爆发的时候，我能够凭借这个立足点获得大家的关注。这是个长期计划。”
4.她利用节目来帮助他人
她的一档节目将在全球播出。“我只是在是这阻止强奸犯和恋童癖者。就是这么简单”。她说道。“这不是关于女性的一档节目，但是关于扩大良知的节目......尽我们所能去改编成见。我想成为格特鲁德·斯泰因，和全世界对话，而不仅仅是坐在我的客厅里”。她的“终极目标”是影响立法，加强对女性的保护。
5.她已经抛弃演员身份
“我不再演戏了，但大家还总是以演员来称呼我。我现在是导演。我将要出版一张专辑。我还是个作者——这是我目前最重要的身份。我刚写完一本300页的书，教导人们要勇敢。事实与大家想象的相反，这也是我做这个节目的目的。这个节目实际上回答了我在书中所写的公众成见。这本书很独特，它把你带进我的人生，告诉你如何变得勇敢。它很向上、尖锐、自由。专辑和节目也都很重要——它们都是‘罗丝军队’的一部分。它们是捆绑在一起的”。
6.她正卖掉她的房子，来支付法院支票，但还没完全还清。
“为了跟那个禽兽作斗争，我现在不得不卖掉我的房子来支付法院支票。”
7.真人秀/纪录片形式对于罗丝·麦高恩来说是个挑战
“从三年前我准备这个节目开始，我意识到，我无法不靠剧本在镜头前演讲。我从没试过在镜头前无剧本演出......我不得不在过去的三年中训练自己，让我变得更自然。这行不是没门槛的，不是那么美好的......我只是众人中的一员。事实上，这是我进行志愿风险的方式。”
（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）