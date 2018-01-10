罗丝·麦高恩接受采访，称她正组建一直“罗丝军队”，通过出书、出专辑、办节目等形式，与韦恩斯坦斗争到底。







（本文来自影视生活第一站 时光网）

















以下是精华内容：





1.曾有报道称她签署了保密协议，她对此否认





“我从没有签署过保密协议。媒体搞错了，我也一直搞错了。我曾被一个律师告知，我签过一份，但事实上我没有。我记得我拒绝了。”





2.她20年前就开始揭露韦恩斯坦的行为了





“从20多年前我就开始告诉人们。但是没有人听我的。”





《圣女魔咒》剧照









4.她利用节目来帮助他人





她的一档节目将在全球播出。“我只是在是这阻止强奸犯和恋童癖者。就是这么简单”。她说道。“这不是关于女性的一档节目，但是关于扩大良知的节目......尽我们所能去改编成见。我想成为格特鲁德·斯泰因，和全世界对话，而不仅仅是坐在我的客厅里”。她的“终极目标”是影响立法，加强对女性的保护。





5.她已经抛弃演员身份





“我不再演戏了，但大家还总是以演员来称呼我。我现在是导演。我将要出版一张专辑。我还是个作者——这是我目前最重要的身份。我刚写完一本300页的书，教导人们要勇敢。事实与大家想象的相反，这也是我做这个节目的目的。这个节目实际上回答了我在书中所写的公众成见。这本书很独特，它把你带进我的人生，告诉你如何变得勇敢。它很向上、尖锐、自由。专辑和节目也都很重要——它们都是‘罗丝军队’的一部分。它们是捆绑在一起的”。





6.她正卖掉她的房子，来支付法院支票，但还没完全还清。





“为了跟那个禽兽作斗争，我现在不得不卖掉我的房子来支付法院支票。”





7.真人秀/纪录片形式对于罗丝·麦高恩来说是个挑战





“从三年前我准备这个节目开始，我意识到，我无法不靠剧本在镜头前演讲。我从没试过在镜头前无剧本演出......我不得不在过去的三年中训练自己，让我变得更自然。这行不是没门槛的，不是那么美好的......我只是众人中的一员。事实上，这是我进行志愿风险的方式。”



