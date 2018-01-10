时光网讯 詹姆斯·弗兰科
近日首获金球奖影帝（音乐/喜剧类），但迎接他的却不是鲜花和掌声，而是有关性侵的指控。日前“付兰兰”接受史蒂芬·科尔伯特采访，针对三名女演员在推特上指他涉嫌性侵，正式做出回应。他表示这些传闻是“不准确的”，但他支持所有人拥有发声的权利。
曾出演《早餐俱乐部》
的女星艾丽·西蒂（Ally Sheedy），2014年曾与弗兰科合作过戏剧。她在金球奖当晚连发三条推特并晒出了两人合影，并写道：“詹姆斯·弗兰科拿了影帝，请永远不要问起我为何离开电影/电视行业。”不少网友认为这是暗指弗兰科有涉嫌性骚扰的行为。此外还有两位女演员Sarah Tither-Kaplan 和Violet Paley 在“付兰兰”获奖后发推特，实名指责曾遭到他性骚扰。
在采访中，弗兰科透露他没有看过那些推文，但听说了推文的内容，关于女星艾丽·西蒂的影射，他回应说：“我不清楚当时我对她做了什么，我跟她相处愉快并且很尊重她。”
至于另外两位女演员Sarah Tither-Kaplan 和Violet Paley的指控，弗兰科没有直接指明两人的名字，他表示：“那些推特上说的东西是不准确的，不过我支持所有人站出来不再沉默，发出自己的声音。我也不想以任何方式让他们停止发言，这是好事我十分支持。”同时他表示，“我会为自己做过的事情负责任，这也是我一直引以为傲的，我必须做到这点才能让自己内心平静。”
虽然付兰兰极力撇清自己和性侵指控的关系，但是原本定于本周三举办的“时代对话”活动还是临时取消了，弗兰克兄弟俩原定将出席这个活动。主办方纽约时报发声明表示：这项座谈会的初衷是讨论《灾难艺术家》
的创作历程，但由于最近一些有争议性的指控，我们认为暂停活动是比较合理的。”
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