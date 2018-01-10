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付兰兰接受采访否认性骚扰指控

然并卵！《纽约时报》临时取消其参与论坛

2018-01-10 17:19:01 来源：Mtime时光网

付兰兰接受采访否认性骚扰指控，他表示性骚扰传闻是“不准确的”，但他支持所有人有发声的权利。不过《纽约时报》临时取消了他参与的论坛活动，原定弗兰科兄弟将讨论新片《灾难艺术家》的创作。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

       时光网讯 詹姆斯·弗兰科近日首获金球奖影帝（音乐/喜剧类），但迎接他的却不是鲜花和掌声，而是有关性侵的指控。日前“付兰兰”接受史蒂芬·科尔伯特采访，针对三名女演员在推特上指他涉嫌性侵，正式做出回应。他表示这些传闻是“不准确的”，但他支持所有人拥有发声的权利。

付兰兰曾与艾丽·西蒂合作戏剧

       曾出演《早餐俱乐部》的女星艾丽·西蒂（Ally Sheedy），2014年曾与弗兰科合作过戏剧。她在金球奖当晚连发三条推特并晒出了两人合影，并写道：“詹姆斯·弗兰科拿了影帝，请永远不要问起我为何离开电影/电视行业。”不少网友认为这是暗指弗兰科有涉嫌性骚扰的行为。此外还有两位女演员Sarah Tither-Kaplan 和Violet Paley 在“付兰兰”获奖后发推特，实名指责曾遭到他性骚扰。

       

詹姆斯·弗兰科首获金球奖影帝却遭性骚扰指控

在采访中，弗兰科透露他没有看过那些推文，但听说了推文的内容，关于女星艾丽·西蒂的影射，他回应说：“我不清楚当时我对她做了什么，我跟她相处愉快并且很尊重她。”

       至于另外两位女演员Sarah Tither-Kaplan 和Violet Paley的指控，弗兰科没有直接指明两人的名字，他表示：“那些推特上说的东西是不准确的，不过我支持所有人站出来不再沉默，发出自己的声音。我也不想以任何方式让他们停止发言，这是好事我十分支持。”同时他表示，“我会为自己做过的事情负责任，这也是我一直引以为傲的，我必须做到这点才能让自己内心平静。”

       虽然付兰兰极力撇清自己和性侵指控的关系，但是原本定于本周三举办的“时代对话”活动还是临时取消了，弗兰克兄弟俩原定将出席这个活动。主办方纽约时报发声明表示：这项座谈会的初衷是讨论《灾难艺术家》的创作历程，但由于最近一些有争议性的指控，我们认为暂停活动是比较合理的。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 詹姆斯·弗兰科 付兰兰 性骚扰 灾难艺术家
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灾难艺术家

灾难艺术家 (2017)

7.7

导演：詹姆斯·弗兰科

主演：詹姆斯·弗兰科

詹姆斯·弗兰科

詹姆斯·弗兰科

James Franco

职业：演员 | 制作人

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