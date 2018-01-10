付兰兰接受采访否认性骚扰指控，他表示性骚扰传闻是“不准确的”，但他支持所有人有发声的权利。不过《纽约时报》临时取消了他参与的论坛活动，原定弗兰科兄弟将讨论新片《灾难艺术家》的创作。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









付兰兰曾与艾丽·西蒂合作戏剧









詹姆斯·弗兰科首获金球奖影帝却遭性骚扰指控 在采访中，弗兰科透露他没有看过那些推文，但听说了推文的内容，关于女星艾丽·西蒂的影射，他回应说：“我不清楚当时我对她做了什么，我跟她相处愉快并且很尊重她。”





至于另外两位女演员Sarah Tither-Kaplan 和Violet Paley的指控，弗兰科没有直接指明两人的名字，他表示：“那些推特上说的东西是不准确的，不过我支持所有人站出来不再沉默，发出自己的声音。我也不想以任何方式让他们停止发言，这是好事我十分支持。”同时他表示，“我会为自己做过的事情负责任，这也是我一直引以为傲的，我必须做到这点才能让自己内心平静。”







