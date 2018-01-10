犯罪片《24小时：末路重生》曝出人物关系版海报，伊桑·霍克与许晴均挑战自我，贡献不少惊险动作戏，他们组成最能打跨国警匪CP，对观众来说可谓是新鲜感十足。









此次“文艺男神”伊桑·霍克与许晴均挑战自我，贡献出种种惊险动作戏，组成最能打跨国警匪CP，对观众来说可谓是新鲜感十足。然而男女主角的关系看上去似乎并不简单，伊桑·霍克和许晴看似背对背站立，其实暗中在用眼神互相示意，也展现出两人似敌似友、错综复杂的关系。









伊桑·霍克饰演的重生杀手与保罗·安德森饰演的职业杀手分立海报左右两侧，可以感受到他们之间的关系并不简单。作为同一犯罪组织的杀手，他们本当是平和共处的“同事”关系，但变故让他们成为不得不搏命战胜的对手。





许晴饰演的国际女刑警也有柔软的另一面，她在另一张海报中神情悲伤，眼底含泪，一手持枪一手紧紧护住似是她的儿子的神秘男孩。原来对这位国际女刑警来说，此次行动绝对不是协助杀手复仇这么简单，这也使得伊桑·霍克和许晴手持枪械分立正反面，给人合作与对立的双重感觉，耐人寻味。





编辑：隐饮