时光网讯
今日，将于1月26日国内上映的犯罪动作电影《24小时：末路重生》
曝出人物关系版海报。主演伊桑·霍克
和许晴
在电影中不仅双双变身打星，上演飞车枪战等惊险动作戏，两人在24小时内迅速发展的感情线也十分引人遐想。
伊桑·霍克此次在电影《24小时：末路重生》
中饰演一位被迫重生的职业杀手特拉维斯·康拉德。在他与许晴这对警匪CP的关系海报中，伊桑·霍克的杀手造型略显沧桑，但身体肌肉充满力量，一身黑夹克更使他充满末路杀手的冷峻气质。而许晴则一改往日的温婉优雅，饰演一位身手了得的国际女刑警，短发利落，衣着干练。
此次“文艺男神”伊桑·霍克与许晴均挑战自我，贡献出种种惊险动作戏，组成最能打跨国警匪CP，对观众来说可谓是新鲜感十足。然而男女主角的关系看上去似乎并不简单，伊桑·霍克和许晴看似背对背站立，其实暗中在用眼神互相示意，也展现出两人似敌似友、错综复杂的关系。
电影《24小时：末路重生》
讲述伊桑·霍克饰演的职业杀手重生24小时并进行复仇和赎罪的故事，片中少不了多方对决的惊险动作场面。而此次曝光的人物关系海报，则清晰明了地展现出各个人物之间更加深层次的关系网，呈现动作场面之外的人物情感冲突。
伊桑·霍克饰演的重生杀手与保罗·安德森饰演的职业杀手分立海报左右两侧，可以感受到他们之间的关系并不简单。作为同一犯罪组织的杀手，他们本当是平和共处的“同事”关系，但变故让他们成为不得不搏命战胜的对手。
许晴饰演的国际女刑警也有柔软的另一面，她在另一张海报中神情悲伤，眼底含泪，一手持枪一手紧紧护住似是她的儿子的神秘男孩。原来对这位国际女刑警来说，此次行动绝对不是协助杀手复仇这么简单，这也使得伊桑·霍克和许晴手持枪械分立正反面，给人合作与对立的双重感觉，耐人寻味。
编辑：隐饮