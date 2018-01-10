好莱坞反性侵运动再添一把火。《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格宣称不再和伍迪·艾伦合作，他们曾合作过电影《爱在罗马》。格蕾塔·葛韦格表示此举为声援疑遭性侵的艾伦养女迪伦·法罗。

（本文来自影视生活第一站 时光网）













伍迪·艾伦与前妻米娅·法罗的养女迪伦·法罗，曾经在2014年发表文章控告艾伦性侵自己，她当时只有七岁。格蕾塔·葛韦格说，“迪伦·法罗的两篇文章让我明白，我增加了另一个女人的痛苦，这让我十分心痛。我是看着他（伍迪·艾伦）的电影长大的，这些电影对我有很大的影响，让我现在成为一名艺术家。我不能改变这些发生过的事情，但我可以做出不同的选择，可以向前看。” 当天迪伦·法罗也在推特上对格蕾塔·葛韦格的支持表示感谢。





值得一提的是，伍迪艾伦还曾对深陷性侵丑闻的韦恩斯坦表示谴责，他说：“韦恩斯坦事件对于所有受害人来说都是令人心痛的，对于这些可怜的女性来说不啻为一场悲剧。我对哈维混乱的生活方式表示遗憾，整个事件没有赢家可言，我为那些不得不经历此类悲剧的女性表示由衷难过。” ​​ ​​



