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"伯德小姐"导演与伍迪艾伦划清界限

今后不愿意与其再合作 声援疑遭性侵养女

2018-01-10 19:19:18 来源：Mtime时光网

好莱坞反性侵运动再添一把火。《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格宣称不再和伍迪·艾伦合作，他们曾合作过电影《爱在罗马》。格蕾塔·葛韦格表示此举为声援疑遭性侵的艾伦养女迪伦·法罗。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

       

格蕾塔·葛韦格与伍迪·艾伦

时光网讯 《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格最近在金球奖斩获两项大奖，为女性电影人赢得了不少尊重。2012年格蕾塔·葛韦格曾出演了伍迪·艾伦《爱在罗马》，让她获得不少影迷赏识，伍迪·艾伦对她算是有知遇之恩，但这位导演一直有不少关于性侵养女的传闻。最近面对好莱坞反性骚扰运动愈演愈热，她也亮明了自己的态度，格蕾塔·葛韦格在接受《纽约时报》采访时称永远不会再和伍迪·艾伦导演合作。

        格蕾塔·葛韦格表示：“这是我经过深思熟虑的一件事，我花了不少时间去整理自己的想法。我只能代表自己说话，如果我当时知道了现在知道的事情，那就不会再参演那部影片（《爱在罗马》），之后我也没再与伍迪·艾伦合作了，以后也不会。”

        伍迪·艾伦与前妻米娅·法罗的养女迪伦·法罗，曾经在2014年发表文章控告艾伦性侵自己，她当时只有七岁。格蕾塔·葛韦格说，“迪伦·法罗的两篇文章让我明白，我增加了另一个女人的痛苦，这让我十分心痛。我是看着他（伍迪·艾伦）的电影长大的，这些电影对我有很大的影响，让我现在成为一名艺术家。我不能改变这些发生过的事情，但我可以做出不同的选择，可以向前看。” 当天迪伦·法罗也在推特上对格蕾塔·葛韦格的支持表示感谢。

        值得一提的是，伍迪艾伦还曾对深陷性侵丑闻的韦恩斯坦表示谴责，他说：“韦恩斯坦事件对于所有受害人来说都是令人心痛的，对于这些可怜的女性来说不啻为一场悲剧。我对哈维混乱的生活方式表示遗憾，整个事件没有赢家可言，我为那些不得不经历此类悲剧的女性表示由衷难过。” ​​ ​​

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   编辑：隐饮

关键词： 伯德小姐 格蕾塔·葛韦格 伍迪·艾伦 迪伦·法罗
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格蕾塔·葛韦格

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Greta Gerwig

职业：演员 | 编剧
伍迪·艾伦

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Woody Allen

职业：导演 | 编剧

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