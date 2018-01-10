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最能剧透《红海行动》的预告片出炉

这次撤侨跟"战狼2"不同 IMAX 3D版登陆春节档

2018-01-10 19:37:37 来源：Mtime时光网

对于“撤侨”题材和《战狼2》撞车，博纳董事长于冬称，《战狼2》更偏重于个人英雄主义和军人的责任感，《红海行动》则是集体作战，是中国首次真实武装撤侨过程首登大银幕。

“蛟龙出海”版海报

　　时光网讯  林超贤执导的军事动作电影《红海行动》曝光主预告，这部《湄公河行动》升级版宣布将以IMAX 3D版本于春节档登陆全国约500家IMAX影院。对于“撤侨”题材和《战狼2》撞车，博纳董事长于冬称，《战狼2》更偏重于个人英雄主义和军人的责任感，《红海行动》则是集体作战，是中国首次真实武装撤侨过程首登大银幕。

　　2015年3月，海军第十九批护航编队圆满完成了赴也门撤离中国公民任务，《红海行动》就是根据这段真实事件改编而成的。作为狂热军事迷的林超贤导演为了完美呈现影片，可以说是“博命上阵”。

　　监制梁凤英透露：“导演每天在片场跑步十公里，要求演员跟自己一起接受训练，他们每天要在摩洛哥的高温和风沙的侵袭下背着十几斤的装备，特别辛苦，这次整个制作场面，包括导演和演员的付出都是全面升级。”

　　演员张译也透露，林超贤甚至还会扛着枪帮演员走位，甚至亲自去试爆破点，“这个导演对自己的严苛程度超过了对演员的要求，甚至严苛到了可以不顾生死的地步，在这样的导演面前，没有一个演员可以懈怠和退缩。”


　　从现场发布的“蛟龙出海”版主预告片来看，《红海行动》的战争场面非常多元，海战、城市战、沙漠战、坦克战、埋伏和遭遇战在各种凶险艰难的环境里展开，惊心动魄。

林超贤

　　林超贤坦言，他把这部电影当作自己的最后一部电影去拍，“《红海行动》可以说是真真正正的第一部现代战争题材大片，所以我想要把所有我一直以来坚持和喜欢的东西都存放进去，我也希望画面出来一定要有一种真实、新鲜的感觉，所以我尽量不去用特效，而是希望可以用真的大自然的味道，为了做到这一点，拼命也值了。”

　　饰演蛟龙小队成员的张译、黄景瑜、杜江、蒋璐霞、尹昉再度集结，回忆影片的拍摄过程。除了为影片搏命演出之外，几位队员还演唱了影片的同名主题曲，发布会现场也首次放出了主题曲的MV。

　　发布会现场，于冬和中国海军演员王强也就“撤侨撞车”、档期问题回应了网友质疑。在《红海行动》中饰演政委的王强，针对片中蛟龙突击队使用欧盟装备的细节作出解答：“这个戏是根据真实事件改编的，在当时的特殊情况下，在也门（片中改成了伊维亚共和国）这样的地方，政府军应该护送我国公民并保护他们的安全。但是当政府军做不到保护我们国民的时候，中国海军有责任挺身而出，不能让一个公民落在他国，这个时候我们就提出来，这个武器装备必须由当地国家提供，这个是《国际法》允许的。”


　　之前曾有《战狼2》等也拍摄了撤侨题材，《红海行动》有哪些不同？于冬表示：“《红海行动》体现的是集体主义，是团队精神，是国家意志，海军蛟龙突击队是真实存在的。《红海行动》是第一次用电影的形式向全世界展示了中国有这样一支神秘的部队，在现实里，当年负责执行撤侨任务的是第十九批护航编队，电影里对他们进行了真实的还原。”


　　谈到选择大年初一上映的原因，于冬表示：“前几年春节我拍了几部《澳门风云》，但是遭到了不少诟病，没有达到合家欢的目的，但这次林超贤导演用命换来的《红海行动》不仅仅是合家欢，更是合家High，我相信IMAX与我们合作是最正确的选择。”

张译

杜江

蒋璐霞

黄景瑜

尹昉

   编辑：hello王小羊

关键词： 红海行动 预告片 林超贤 于冬 军事动作 战狼2
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