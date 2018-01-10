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《女儿国》曝先导预告 梁咏琪太颠覆

刘涛版观音菩萨曝光 大水妖露冰山一角

2018-01-10 20:37:51 来源：Mtime时光网

《西游记女儿国》片方首发先导预告，女儿国奇景、观音刘涛与形象颠覆的国师梁咏琪造型悉数曝光。

　　时光网讯  由郑保瑞执导，郭富城冯绍峰赵丽颖小沈阳罗仲谦林志玲梁咏琪刘涛、苑琼丹、潘斌龙、施诗等主演的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》将于2018年大年初一登陆全国院线。今晚片方首发先导预告，女儿国奇景、观音刘涛与形象颠覆的国师梁咏琪造型悉数曝光。



　　电影《西游记女儿国》将西游当中唯一的爱情故事首次搬上大银幕，此次发布的先导预告也是片方发布的首支预告片。影片力求在大银幕上重现女儿国宏大场景，一草一木的布置亦追求唯美，以还原出一个史诗梦幻的神秘国度。制作团队因此不惜花费重金辗转多省份取景，最终呈现出层峦叠嶂的山川以及蔚蓝浩瀚的烟海具有古典美感。



　　四师徒初到异域，旖旎的女儿国景色以及充满异域风情的宫殿映入眼帘。暴风雨来临之前的宁静总是短暂，最后时刻眼看着女儿国就要被山崩地裂的海啸所吞噬。从四师徒和女王惊恐愕然的表情来看不难想象他们眼前的对手有多么强大，唐僧师徒长风破浪主动出击，孙悟空从天而降身先士卒，挥舞起如意金箍棒发起了冲锋。


　　作为“华语魔幻电影标杆”的《西游记女儿国》，先导预告中俯瞰女儿国的身临其境，以及重头戏水漫金山等特效场面的细节处理到位，而这也是片方首度曝光片中的大场面戏份。延续整支预告片的水元素，正好契合了“女人是水”的女儿国独有特质，水漫金山的这一场重头戏则表明四师徒在情难之外腹背受敌，看似岁月静好的女儿国实则凶险万分。

   编辑：hello王小羊

关键词： 女儿国 刘涛 梁咏琪 预告
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