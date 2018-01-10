《南极之恋》曝光幕后特辑“南极日志”第一集，揭秘剧组长达28天的南极生活。赵又廷等主创先后经历多哈、布宜诺斯艾利斯、乌斯怀亚三次飞行，跨越2万公里到达世界最南端。





今日上线的“南极日志”第一集中，全剧组自2015年10月19日北京集结，赵又廷卖萌举手打卡：“演员组就一个，齐了！”先后经历多哈、布宜诺斯艾利斯、乌斯怀亚三次飞行，跨越2万公里到达世界最南端。





享用过“世界最南端的自助餐”后，赵又廷继续跟随全员，踏上2-3天的船程，进发南极大陆。一望无际的海天相接，众人陶醉在美景中，对将要到达的南极大陆充满了期待。包含导演吴有音在内的剧组众人激情澎湃，兴奋高呼：“我们要干一件没人干过的事情！”





前往南极大陆的船程中，兴致盎然的赵又廷在乘坐的“乌斯怀亚号”上担当起导游，像个临时主人热情地对镜头介绍自己的舒适小窝。然而预计两天半的船程却屡次拖延，途中伴随着大风、颠簸等，窗户被吹到飞起，船上全员连夜失眠，陷入晕船危机，面临严重的精神疲境。饱受折磨的赵又廷更是感叹：“有种生不如死的感觉。”





然而面对近在眼前的南极大陆，众人仍然在憧憬中坚持。剧组能否顺利登陆？还需要在船上经历多少考验？一切都将在下集“南极日志”中揭晓。









编辑：隐饮