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萌物齐聚福斯动画《公牛历险记》

全阵容中文海报曝光 全国开启百场点映

2018-01-11 10:50:35 来源：Mtime时光网

好莱坞动画巨制《公牛历险记》发布终极全阵容海报与剧情预告，并将于2018年1月16日举行全国百场点映。
　　时光网讯 好莱坞动画巨制《公牛历险记》发布终极全阵容海报与剧情预告，影片由曾打造《冰川时代》系列及《里约大冒险》系列的国际动画新贵蓝天工作室原班人马制作，曾入围了金球奖最佳动画。
 
不爱角斗爱鲜花，“逗”牛欢乐大冒险！

剧情预告

　　在全新曝光的预告里，呆萌执着的大公牛、激情仗义的山羊、鬼马机灵的刺猬、软萌小红兔、傲慢高冷的斗牛士以及温馨的小女孩一家人等迥然各异的角色逐一亮相，上演了一幕充满欢脱和趣味的开年好戏！预告片伊始，以小女孩与费迪南的温情成长欢乐开篇，将影片暖心风格展露无疑。费迪南实力诠释牛中异类，尽管外形庞然大物，内心却不爱角斗只爱鲜花。随后，画风一转，惊险氛围让人屏气凝神。在一场意外中，费迪南只能背井离乡无奈地成为了“斗牛”，不甘于屈服命运的它，与一众萌友力MAX的小伙伴们开启了一场爆笑十足的冒险旅程。

开年爆笑合家欢首选 全国百场点映已开启

　　电影《公牛历险记》不仅给大众呈现了欢脱十足的冒险旅程，剧情画风也是有爱满满，角色多变颇为吸睛。同时曝光的终极海报就给观众强烈的视觉冲击力，喜庆的红色画风带给人强烈的开年欢乐感。迥然各异的角色表情也是喜感满分，张嘴惊呆脸的大公牛、可爱的小女孩、无辜脸的小红兔、严肃和滑稽感的公牛小分队还有可爱感爆棚的刺猬、动感十足的马匹群、高冷十足的斗牛士等等集体出镜，好戏不断。

　　影片中，费迪南更是使尽全身解数诠释“逗”牛风范，在与小红兔的正面交锋中，不仅上演牛式后空翻，还示范牛工呼吸，逗趣剧情和萌感画风成为迎接2018年的首选合家欢影片。1月16日，影片将在北京、上海、广州、深圳等28个城市展开百场点映活动，让对影片期待已久的观众提前观影，感受到2018年的第一波爆笑欢乐！

　　据悉，电影将于2018年1月16日举行全国百场点映，目前预售已经开启。以2D、3D、中国巨幕3D、杜比全景声、杜比视界制式登陆全国影院与观众见面。

   编辑：joker

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关键词： 公牛历险记
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