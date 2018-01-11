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《前任3》破15亿走势依然坚挺

昨日助力大盘再破1亿元 “芳华”逼近14亿

2018-01-11 10:09:11 来源：Mtime时光网

《前任3：再见前任》上映13天走势依然坚挺，累计破15亿。周五，强森的《勇敢者游戏》以及点映口碑不错的《无问西东》等片上映，届时《前任3》是否“功成身退”或者再造奇迹，我们拭目以待。

（本文来自影视生活第一站 时光网） 


　　时光网讯  《前任3：再见前任》上映13天走势依然坚挺，昨日票房再收6246万元，累计票房超15亿。大盘在《前任3》的带动下，于工作日再次破亿。

　　《星球大战：最后的绝地武士》虽然在世界各地热映，全球累计票房超12亿美元，但在中国却经历了一段艰难的时期，尤其遭遇了《前任3》这样的意外劲敌，真是万万没想到。昨日这部电影仅收1166万，上映6天累计票房2.25亿元。

　　《芳华》单日票房的季军位置依旧岿然不动，影院里颇多中年人来支持这部电影，并且沉浸在昔日的美好时光中。目前该片已经向14亿挺进。

　　本周五，强森的《勇敢者游戏：决战丛林》以及点映口碑不错的《无问西东》等片上映，届时《前任3》是否“功成身退”或者再造奇迹，我们拭目以待。


（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 前任3 芳华 星战8 内地票房
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