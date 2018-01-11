《前任3：再见前任》上映13天走势依然坚挺，累计破15亿。周五，强森的《勇敢者游戏》以及点映口碑不错的《无问西东》等片上映，届时《前任3》是否“功成身退”或者再造奇迹，我们拭目以待。

编辑：hello王小羊

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