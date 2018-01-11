《马戏之王》发布了“不同凡响”版音乐特辑，带观众探秘这部影片的音乐是如何诞生的。





影片主题曲《This is me》在刚刚落幕的第75届金球奖上斩获了最佳原创歌曲大奖，再次证明了《马戏之王》将是本年度不可错过的视听盛宴。与此同时，博纳影业和IMAX中国共同宣布，这部声画俱佳的歌舞大片将于2月1日登陆全国近500家IMAX影院，将顶级的视听享受带给中国观众。





曾经凭《爱乐之城》获得过奥斯卡最佳原创歌曲大奖的班杰班杰·帕赛克和贾斯汀·保罗为影片操刀音乐部分，在特辑中，主演休·杰克曼、米歇尔·威廉姆斯都对片中音乐以及两位作曲家赞不绝口，导演迈克尔·格雷西更是总结道：“这是他们最好的一部作品。”





《爱乐之城》金牌音乐人携手操刀主题曲《This is me》斩获金球奖





班杰·帕赛克与贾斯汀·保罗获电影类最佳原创歌曲 《马戏之王》取材自真人真事，休·杰克曼在片中饰演“马戏团鼻祖” 、传奇人物P.T.巴纳姆。故事讲述了巴纳姆如何从一个无名小卒，变成将欢乐与勇气融入至表演中，将希望散播至全世界的大师。影片不仅有传奇的励志故事，更有着美轮美奂的歌舞表演。





负责全片音乐创作的是百老汇知名音乐人班杰·帕赛克和贾斯汀·保罗。在本周刚刚结束的第75届金球奖上，影片主题曲《This is me》击败众多强劲对手一举斩获了最佳原创歌曲大奖。影片主演休·杰克曼和扎克·埃夫隆共同见证了这一荣耀时刻。





班杰和贾斯汀曾经创造了电影《爱乐之城》中一首首经典歌曲，并且一举夺得奥斯卡最佳原创歌曲奖，他们也因此享誉全球。其实《马戏之王》才是他们的电影处女座，休·杰克曼在特辑中笑称：“那时候他们还是无名小卒呢。”这对黄金搭档齐声赞叹这部电影对他们来说是非常完美的体验：“《马戏之王》把歌舞的艺术特色发挥到淋漓尽致，并且展现了它最独一无二的魅力。”而导演迈克尔·格雷西全程参与了两位音乐人的创作过程，与他们一起废寝忘食地泡在钢琴房里，修改了无数的版本，最终才有了我们听到的动人旋律。迈克尔由衷赞叹道：“这是他们最好的作品。”





“金刚狼”变身马戏之王劲歌热舞完美融合传统与现代





好莱坞全能巨星休·杰克曼不但是《金刚狼》中的热血超级英雄，更是享誉全球的百老汇歌舞大师。《马戏之王》是他在2012年的《悲惨世界》之后时隔五年再度在大银幕上开嗓，并且面临着从未有过的新挑战。导演迈克尔·格雷西透露：“虽然背景在十九世纪，但《马戏之王》充分融合了传统音乐剧和流行音乐。”从特辑中的歌舞片段里也可以充分感受到这一点。“狼叔”将在大银幕上呈现一场兼具传奇历史和动感时代的劲歌热舞。





马戏之王震撼开秀 IMAX华美造梦





据悉，《马戏之王》将经由IMAX专利的DMR（数字原底翻版）技术制作为IMAX版本，于2月1日登陆全国近500家IMAX影院。届时，全国观众将在IMAX大银幕上欣赏到这部华丽浪漫的歌舞大秀。影片中新奇特异的马戏表演，光怪陆离的舞美灯光，目不暇接的绚烂色彩，通过IMAX超大银幕细腻展现，让观众仿佛置身于华美舞台，和马戏之王一起歌舞人生。超过十首或激昂或抒情的原创歌曲由金牌班底实力打造，是影片的又一大灵魂。金球奖的加持，让《This is me》在影片中的呈现更加引爆期待。IMAX数字音效系统将歌曲呈现出不可思议的丰富度和层次感，丝丝入扣的音效令人毫无抵抗的沦陷在马戏幻境。





《马戏之王》作为北美年度压轴大戏，在北美公映后获得了热烈反响，宏大场面和华美视效从此前曝光的海报和预告中就可略窥一二。这次擒获金球奖最佳原创歌曲奖也可谓众望所归，在首款预告曝光时，随之一同曝光的主题曲《This Is Me》就以热情洋溢动感十足的曲风让无数影迷乐迷为之倾倒。而这次曝光的特辑又让我们更充分地领略到了影片在音乐上的不同凡响。电影《马戏之王》将于2月1日以IMAX版本登陆全国院线，为观众奉上本年度大银幕上最华丽的视听盛宴。