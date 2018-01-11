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动画大师手写信赞美《大世界》

百万巨款引发全员暴走 “一袋钱”版海报曝光

2018-01-11 10:42:58 来源：Mtime时光网

曾三次入围戛纳的动画大师乔治·史威兹贝尔通过手写信的形式表达了对《大世界》的支持。他力赞《大世界》“是一部高超的动画电影”，所有的镜头都非常美，而且场景和人物处理的方式十分独特。

　　时光网讯  今日，电影《大世界》发布“一袋钱”版海报。海报以百万巨款为中心，以主人公小张为首的“大世界”居民被它吸引，表情或贪婪、或凝重、或沉思……生动描绘出片中角色为钱疯狂的状态。

　　《大世界》由导演刘健历时三年，一人手绘完成。在制作《大世界》的过程中，导演平均每天工作8-10小时，三年共计10000小时，独立绘制44000张动画。电影凭借现实、荒诞、幽默的风格收获不少国内外电影人好评。徐峥和黄渤力赞它是动画版《疯狂的石头》。曾三次入围戛纳电影节的国际著名动画大师乔治·史威兹贝尔通过手写信的形式表达了对《大世界》的支持。他力赞《大世界》“是一部高超的动画电影”，所有的镜头都非常美，而且场景和人物处理的方式十分独特。
 
　　 “一袋钱”版海报以巨款为中心，一大袋一百万现金将形形色色的人吸引到“大世界”中，众人虽姿态各异，但均表现出为钱痴狂的神态。从画面上看，海报以浩渺宇宙为背景，似乎意味着“金钱至上”的法则并不只存在于这些人物中，也是真实社会情况的写照。

　　从内容上看，此版海报中可以更深入了解金钱在《大世界》中的双重意义：金钱是众人改变命运的武器。海报上众人不顾一切冲向钱袋，而在电影中每个人都有一段令他们不得不爱钱的故事：工地司机小张希望通过钱挽救整容失败的女友，重拾爱情；杀手瘦皮希望通过钱送女儿出国留学；民间科学家黄眼希望通过钱继续搞发明；杀马特情侣希望通过钱环游世界......

　　这些原本毫不相干的人因为对金钱的渴望交集在一起，从而引发之后荒唐而现实的故事；金钱是众人迷失自我的原因。海报上，所有人都面部表情狰狞，带着一丝“兽性”，看起来似乎因为金钱失去理智，而且散发金光的钱袋子似乎要将众人一点点吞噬。这些人原本都怀有对爱情、亲情、事业、生活美好的愿望，如今却沉迷于荒诞不切实际的发财梦。那么最后究竟谁获得了这笔百万巨款？这些人有没有幡然醒悟？都需要在电影中寻找答案了。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大世界 海报
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