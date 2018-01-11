《迷镇凶案》在北美上映时，口碑票房双双遇冷，影片对美国梦的揭穿和讽刺可能令人不适，仅有部分海外媒体给予好评，认可了乔治·克鲁尼的导演水平。电影是好是差？中国观众1月12日可自行判断。

时光网讯 由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演，马特·达蒙、朱丽安·摩尔、奥斯卡·伊萨克等主演的犯罪喜剧《迷镇凶案》，曝光口碑预告片。影片在北美上映时，口碑和票房可谓双双遇冷，影片对美国梦的揭穿和讽刺可能令人不适，仅有部分海外媒体给予好评，认可了乔治·克鲁尼的导演水平。





《迷镇凶案》讲述了美国50年代的一个小镇，一家黑人的搬入如何打破了一个小镇的平静，两个盗贼的闯入如何破坏了一个家庭的平静。乔治·克鲁尼谈到创作初衷时表示，“50年代的美国梦看起来很美，前提是你得是白人，揭开这种完美家庭生活的虚饰，很容易发现其下掩藏的丑陋。

这种表达也许会令白人群体产生某种不适，影片在北美上映后的评价和其在威尼斯电影节首映之后的好坏参半完全不一。《代顿城市报》称“乔治·克鲁尼莫名激起了种族间的敌意和不和”，《局外人》内德·赖那曼表示，“影片是个令人反感的大杂烩，许多元素都不应该混在一起”，某网站本·克罗尔表示，“电影《迷镇凶案》的确很有趣，但在试图赋予陈旧问题以新视角的时候，这就开始犯错了。”可以感受到，片中对种族歧视的表达刺痛了某些群体，一心认为自己所在的国家代表着平等和自由的某些人士无法接受乔治·克鲁尼所揭穿的“某种真相”。







但与此同时，海外媒体对《迷镇凶案》的评价却大相径庭，英国《太阳报》杰米·伊斯特表示，“这部荒诞的黑色喜剧电影带有浓郁的科恩兄弟风格和一丝韦斯·安德森的味道，并且加上克鲁尼的幽默包装，让我度过了愉快的几小时”；澳大利亚《Rescu》基娃·斯特拉顿称，“影片展现了科恩兄弟的风格，黑暗荒谬，对人性展开深入探讨”；

英国广播公司尼古拉斯·巴尔博表示，“影片非常具有娱乐性。克鲁尼和他的团队将20世纪50年代的美国生活展现出来，这种生活方式仍能在今天美国的部分地区看到。演员们也完美出演了其各自的角色”；英国《独立报》杰弗里·麦克纳布表示，“《迷镇凶案》由科恩兄弟编剧，是一部黑色喜剧，稍具暴力性，同时又探讨了在美国中产白人阶级中的种族歧视和虚伪问题。”这些从影片本身的技巧和效果出发的评价，显然更符合乔治 ·克鲁尼和科恩兄弟所贡献的作品的正常水准。

《迷镇凶案》将于1月12日正式上映，届时中国观众可以一睹为快自行判断究竟哪一种说法代表了“真相”。