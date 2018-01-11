2018-01-11 12:27:53 来源：Mtime时光网
《第三度嫌疑人》海报，影片有望于今年在内地上映
编辑：日灼
导演：石井裕也
主演：石桥静河 池松壮亮
导演：大林宣彦
主演：洼冢俊介
导演：岸善幸
主演：菅田将晖 梁益准
导演：三岛有纪子
主演：浅野忠信 田中丽奈
导演：黑泽清
主演：松田龙平
导演：富田克也
导演：广木隆一
主演：高良健吾 光石研
导演：是枝裕和
主演：福山雅治 役所广司
导演：白石和弥
主演：苍井优 阿部隆史
导演：荻上直子
主演：生田斗真 桐谷健太
导演：肯·洛奇
主演：Dave Johns
导演：吉姆·贾木许
主演：亚当·德赖弗
导演：肯尼斯·罗纳根
主演：卡西·阿弗莱克
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：菲恩·怀特海德
导演：拉夫·达兹
主演：Charo Santos-C..
导演：马丁·斯科塞斯
主演：安德鲁·加菲尔德
导演：阿基·考里斯马基
主演：韦勒·维坦恩
导演：特奥多尔·梅尔菲
主演：塔拉吉·P·汉森
导演：巴里·杰金斯
主演：艾利克斯·海博特
导演：达米恩·查泽雷
主演：瑞恩·高斯林
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MrPink
1小时前
没有《怒》和《错乱的一代》吗？
白子叉
日本至今的许多电影依然传承着一种东方美学特质。
Sephiroth1765583
6小时前
现在的日本电影全是垃圾，无一例外
安东科维奇5小时前
你是个信口雌黄的鬼东西
想长胖3小时前
你不喜欢的电影跟“垃圾”电影是两个概念
naro
7小时前
十佳海外 好几个是去年的哇
bei爷6小时前
前年
黄何敢死队
日本电影名都比较长，而且书名也是
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