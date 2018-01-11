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《电影旬报》年度十佳日本电影公布！

是枝裕和黑泽清新片入围 爱情"丧"片排名第一

2018-01-11 12:27:53 来源：Mtime时光网

根据同名诗集改编的电影《夜空总有最大密度的蓝色》成为17年度最佳日本电影，是枝裕和新片《第三度嫌疑人》也入围十佳。
《夜空总有最大密度的蓝色》中的石桥静河与池松壮亮

（本文来自影视生活第一站 时光网）

        时光网讯 日本权威电影杂志《电影旬报》公布了2017年度十佳本土电影与十佳外国电影。

《第三度嫌疑人》海报，影片有望于今年在内地上映

        本土电影方面，石井裕也执导的《夜空总有最大密度的蓝色》成为旬报选出的年度最佳电影。影片根据同名畅销诗集改编，讲述两个身在东京的异乡人的爱情故事，由池松壮亮石桥静河联袂主演。

        老牌导演大林宣彦的新作《花筐》排名第二，黑泽清广木隆一是枝裕和等名导的新作也顺利入围。

        《电影旬报》的海外十佳影片也同时公布，17年在日本上映的外国电影都有资格入选，所以榜单中看到不少“老面孔”。16年戛纳金棕榈大奖影片《我是布莱克》排名第一，《敦刻尔克》《月光男孩》《爱乐之城》等名片也入围十佳。

《电影旬报》2017年十佳日本电影：
2.《花筐》导演：大林宣彦
5.《散步的侵略者》导演：黑泽清
7.《她的人生没有错》导演：广木隆一
8.《第三度嫌疑人》导演：是枝裕和

《电影旬报》2017年十佳外国电影：
1.《我是布莱克》导演：肯·洛奇
2.《帕特森》导演：吉姆·贾木许
3.《海边的曼彻斯特》导演：肯尼思·罗纳根
4.《敦刻尔克》导演：克里斯托弗·诺兰
5.《离开的女人》导演：拉夫·达兹
6.《沉默》导演：马丁·斯科塞斯
7.《希望的另一面》导演：阿基·考里斯马基
8.《隐藏人物》导演：特奥多尔·梅尔菲
9.《月光男孩》导演：巴里·杰金斯
10.《爱乐之城》导演：达米恩·查泽雷

个人奖项：
最佳男主角：菅田将晖
最佳女主角：苍井优
最佳男配角：梁益准
最佳女配角：田中丽奈
最佳新人男演员：山田凉介
最佳新人女演员：石桥静河
最佳导演：大林宣彦
最佳脚本：石井裕也
最佳导演（外国）：肯·洛奇《我是布莱克》

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   编辑：日灼

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