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《金钱世界》男女主演补拍酬劳相差1500倍

沃尔伯格领到150万 米歇尔拿80块日薪提名金球

2018-01-11 12:03:13 来源：Mtime时光网

雷德利导演的《金钱世界》陷入薪酬风波，媒体曝片方为补拍工作给男主角马克沃尔·伯格开出150万美金酬劳，凭借此片再度入围金球奖的女主角米歇尔·威廉姆斯仅领取80美元象征性日薪。

《金钱世界》补拍陷入薪酬风波

（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 《金钱世界》公映前六周遭遇凯文·史派西性骚扰丑闻，并在导演雷德利·斯科特的调度下风风火火的完成换角补拍，仅比原定公映时间推迟了三天上映，这场奇迹式的补拍也因此在上映的宣传期被各家媒体争相报道，然而与之相关的风暴并未彻底平息。

　　昨天USA Today根据多位与《金钱世界》电影相关的人士提供的信息，率先爆料索尼为参加补拍的男主角马克·沃尔伯格支付了150万美元的酬劳，然而影片的女主角米歇尔·威廉姆斯仅拿着每天80美元的象征性薪水

　　为期一周多（不到10天）的补拍结束后，凭借《金钱世界》再次获得金球奖最佳女主角提名的威廉姆斯领到的补拍酬劳还不到沃尔伯格的1/1500。据悉，包括演员薪酬、后期制作等开销在内，整个补拍的预算支出约1000万美元

　　导演雷德利·斯科特在日前宣传影片时，曾反复对欧美媒体表示“主演们都是免费回来帮忙的，当然替代凯文·史派西的克里斯托弗·普卢默必须给够酬劳，剧组其他卡司一分钱没拿，我也没有拿报酬”。

　　米歇尔·威廉姆斯也在采访中多次谈到补拍，她告诉媒体：“我对他们说，出于这个原因需要补拍，我随时都会等候你们的召唤，不论何时何地，我可以牺牲自己的假期或者周末，可以不要一切薪水，这些都没问题”。

　　USA Today还透露，马克·沃尔伯格的经纪团队就补拍报酬与片方索尼进行了不屈不挠的讨价还价他们一度要价200万美元沃尔伯格与威廉姆斯目前签约的经纪公司都是好莱坞业内巨头WME。

米歇尔·威廉姆斯与马克·沃尔伯格同属一家经纪公司

　　补拍薪酬被曝光之后，已有多位好莱坞明星与电影制作人针对“男女主角的工资天壤之别”发声。与米歇尔·威廉姆斯一同入围金球奖剧情类电影最佳女主角的“劳模姐”杰西卡·查斯坦在推特上写道：“请去看米歇尔在《金钱世界》中的表演吧。她是一位棒极了的奥斯卡提名、金球奖获奖女演员，她在这行干了20年，她配得上比同组男明星收入的1%更高的薪水。”

　　喜剧明星大卫·克鲁霍尔特兹将矛头对准了两位明星的经纪公司，他写道：“米歇尔·威廉姆斯愿意只拿1千块去修补这个电影的行为是完全值得钦佩的。为什么WME不保护他们的客户？因为他们在忙着用她的烂合同去给沃尔伯格争取更多的钱。沃尔伯格在WME展示了全套的明星包袱。”

　　导演贾德·阿帕图写道：“这破事简直难以理解。这就是贵圈如何运作的。我好奇片方或者沃尔伯格会不会做些什么让局面不那么疯狂”。

　　米歇尔·威廉姆斯拥有四次奥斯卡表演类提名，还有望因《金钱世界》再次入围奥斯卡，她曾凭借《与玛丽莲的一周》金球奖封后，；沃尔伯格也因2006年的《无间行者》入围过奥斯卡最佳男配角。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：RZ

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关键词： 金钱世界 米歇尔·威廉姆斯 马克沃尔伯格
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金钱世界

金钱世界 (2017)

-1.0

导演：雷德利·斯科特

主演：米歇尔·威廉姆斯

马克·沃尔伯格

马克·沃尔伯格

Mark Wahlberg

职业：演员 | 制作人
米歇尔·威廉姆斯

米歇尔·威廉姆斯

Michelle Williams

职业：演员 | 制作人
雷德利·斯科特

雷德利·斯科特

Ridley Scott

职业：导演 | 制作人
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