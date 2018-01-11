时光网列出了2018年，即将进入50岁的十位海外明星。

（本文来自影视生活第一站 时光网）











时光网讯







狼叔的1998与2018

生日：1968.10.12







史皇的1991与2017

生日：1968.9.25







丹尼尔的1992与2017

生日：1968.3.2







娜奥米的 1991与2017

生日：1968.9.28







欧文的1996与2017

生日：1968.11.18







刘玉玲的1996与2017 刘玉玲的1996与2017

生日：1968.12.2







乔什的1986与2017

生日：1968.2.12







艾什莉的 1991与2018

生日：1968.4.19







山姆的 1989与2017

生日：1968.11.5







盖导的2000与2017

生日：1968.9.10





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2018年，有许多我们深爱着的明星们都要迈入“知天命”的年纪了，然而明星们的50岁总是和凡人不太一样，这些完全违背自然规律、一点儿都不衰老的人们依然充满魅力，像酒一样，越酿越香。从票房大片儿的扛把子到好莱坞最著名的女打星，从“007”到漫改电影超级英雄，时光网列出了今年即将年满50岁的十位海外明星。