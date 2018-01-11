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2018年即将迈入50岁的十位海外明星

狼叔史皇007 灭霸盖导刘玉玲

2018-01-11 14:32:30 来源：Mtime时光网

时光网列出了2018年，即将进入50岁的十位海外明星。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　2018年，有许多我们深爱着的明星们都要迈入“知天命”的年纪了，然而明星们的50岁总是和凡人不太一样，这些完全违背自然规律、一点儿都不衰老的人们依然充满魅力，像酒一样，越酿越香。从票房大片儿的扛把子到好莱坞最著名的女打星，从“007”到漫改电影超级英雄，时光网列出了今年即将年满50岁的十位海外明星。

01. 休·杰克曼

狼叔的1998与2018
　　生日：1968.10.12
　　2018年新作：《领先者》《百老汇4D》
　　说出来你可能都不信，休·杰克曼今年年底就要50岁了。这位能歌善舞的澳洲演员，为他在《马戏之王》中的表现，获得了金球奖喜剧音乐类的“最佳男演员”提名。这部充满了绚丽场景又抓人耳朵的歌舞电影作品中，也倾注了狼叔的无数心血，2月1日就要在中国内地上映了。虽然接下来，我们也许再看不到他所饰演的“金刚狼”（至少他自己是这么说的），但2018年的两部新作，依然让我们对他充满了期待。

02. 威尔·史密斯

史皇的1991与2017
　　生日：1968.9.25
　　2019年新作：《阿拉丁》《伪装间谍》
　　“史皇”当关，万夫莫开。虽然他主演的《光灵》在烂番茄上只收获了32%的新鲜度，但扑街的惨烈口碑，完全无法阻挡观众们的热情收看，在Netflix上线前三天就吸引了1100万名观众。敢于公开在戛纳电影节上与阿莫多瓦叫板的史皇，面相看上去还和他30多的时候其实差不多。这位演员兼说唱歌手，在出演了1990年的美剧《新鲜王子妙事多》之后一炮走红，这一红就是快30年。

03. 丹尼尔·克雷格

丹尼尔的1992与2017
　　生日：1968.3.2
　　2018年新作：《普里蒂》（美剧）
　　硬汉“007”今年也要迈入50大关了！作为英国最为人所知的演员之一，连着出演了4部“邦德”电影的丹尼尔，在万众期待中，终于确定自己将在2019年回归第25部“詹姆斯·邦德”影片，这也即将让他成为“服役”时间最久的“007”演员。这位喜欢利物浦球队、Radiohead乐队和英剧《神秘博士》的蓝眼睛男人，还会用他凌厉的身手和一丝不苟的西装造型，让我们再次享受英式间谍动作片的美感。

04. 娜奥米·沃茨

娜奥米的1991与2017
　　生日：1968.9.28
　　2018年新作：《卢斯》《奥菲莉娅》
　　被粉丝们戏称为“翻拍女王”的娜奥米·沃茨，出生在英格兰，14岁时移民去了外婆的故乡澳大利亚，还在一次比基尼广告的面试过程中，认识了自己一生的好闺蜜妮可·基德曼，还给妮可和阿汤哥的小孩儿当过保姆。娜奥米至少参演过七部翻拍影片，包括《杀人电梯》（2001）、《美版午夜凶铃》（2002）、《凯利党》（2003）、《爱丽·帕克》（2005）、《金刚》（2005）、《面纱》（2006）与《趣味游戏美国版》（2007）。

05. 欧文·威尔逊

欧文的1996与2017
　　生日：1968.11.18
　　新作：《上海正午3：上海破晓》
　　欧文·威尔逊与“大嘴”朱莉娅·罗伯茨共同主演的《奇迹男孩》，下周五1月19日即将在中国内地公映，出演《房间》中小男主雅各布·特瑞布雷的父母。曾饱受抑郁症困扰，并当年自杀未遂的欧文，在2017年回归了《汽车总动员》系列，第三度为“闪电麦昆”配音。虽然作为喜剧演员的欧文深受观众们喜爱，但内心深处，他还是想做一名编剧，比脸上那个断过两次的大鼻子更引人注目的，恐怕要是他的才华了。许多影片中让人捧腹的台词，其实都是欧文现场的即兴创作。

06. 刘玉玲

刘玉玲的1996与2017
　　生日：1968.12.2
　　2018年新作：《未来世界》《牵线》
　　出生于美国纽约皇后区的刘玉玲，几乎成为了好莱坞最具代表性的华裔女性面孔，当年轰动全球的《花木兰》动画片，主人公的原型就是她。许多粉丝感叹，若不是女神今年即将过50岁生日，真人版《花木兰》的人选又怎会花落别家。手风琴、攀岩、骑马样样能行的刘玉玲，在以《杀死比尔》《霹雳娇娃》等系列电影惊艳世人之后，更是以在《基本演绎法》中对“女版”华生的演绎，让我们看到了一个不一样的福尔摩斯搭档。2018年，女神将和米拉·乔沃维奇、“狗爷”Snoop Dogg等人一起，出现在“付兰兰”导演的《未来世界》中。

07. 乔什·布洛林

乔什的1986与2017
　　生日：1968.2.12
　　2018年新作：《复仇者联盟3：无限战争》《死侍2》《边境战士》《乔治和塔米》
　　刚刚在《勇往直前》中作为骁勇的消防队员与中国观众们见过面，接下来，乔什·布洛林还会继续霸屏。2018年他的四部作品中，三部都是让人期待到手心抠出指甲印的续集巨作，并且一部比一部名声响亮。作为既能当“灭霸”，又能演“电索”的男人，乔什和漫改电影有着不解的情缘，《黑衣人》系列中年轻的“K探员”和《罪恶之城2》中的私家侦探都是他。除了当演员，乔什对于赛车、冲浪和炒股（！）也都情有独钟。

08. 艾什莉·贾德

艾什莉的1991与2018
　　生日：1968.4.19
　　2018年新作：《一条狗的回家路》
　　如果说今年，艾什莉·贾德是一手颠覆好莱坞、只身掀起腥风血雨的女人，恐怕一点儿都不夸张。作为第一个走到台前，指认韦恩斯坦行为的人，艾什莉引发了一场声势浩大的揭发性侵丑闻的运动。作为“打破沉默的人”，艾什莉也被评选为2017年度人物，登上了《时代》封面。作为一名演员兼积极的女权主义者，艾什莉2018年的脚步也不曾停下，新片《一条狗的回家路》中，我们还将看到她的身影。

09. 山姆·洛克威尔

山姆的1989与2017
　　生日：1968.11.5
　　2018年新作：《静音》《次要位置》《布雷兹》
　　也许你对他在《银河系漫游指南》中的“双头怪”造型念念不忘，也许你喜欢他在《七个神经病》中的演绎，毫无质疑的是，在这个颁奖季，我们一定会经常见到山姆·洛克威尔的面孔。他凭借在《三块广告牌》（3月2日中国内地上映）中的表现，在将“最佳男配”的奖杯抱回家的同时，也以让人笑中带泪的表现，一如既往地赢得着观众们的心。2018年，山姆最新出演的角色，是与贝尔一起主演的新片《次要位置》中的美国总统小布什，是不是光脑海中想想这个场景就期待爆了！！

10. 盖·里奇

盖导的2000与2017
　　生日：1968.9.10
　　2019年新作：《阿拉丁》
　　最后一个位置留给了盖导，今年他带来了颇受争议的《亚瑟王：斗兽争霸》，后年他则执导真人版《阿拉丁》。目前影片已经在伦敦开机，威尔·史密斯饰演动画片中罗宾·威廉姆斯所配音的“瓶中精灵”，《恐龙战队》中的娜奥米·斯科特出演茉莉公主，而《新木乃伊》中的马尔万·肯扎里则饰演大反派邪恶巫师贾方。除了这部迪士尼新片，希望盖导也不要跳票，继续把《大侦探福尔摩斯》的第三部拍下去。

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作者：甄甏甏, Heather Newgen   编辑：甄甏甏

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关键词： 五十岁 明星 2018年 休·杰克曼 威尔·史密斯 丹尼尔·克雷格
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