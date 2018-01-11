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时光网讯
2018年，有许多我们深爱着的明星们都要迈入“知天命”的年纪了，然而明星们的50岁总是和凡人不太一样，这些完全违背自然规律、一点儿都不衰老的人们依然充满魅力，像酒一样，越酿越香。从票房大片儿的扛把子到好莱坞最著名的女打星，从“007”到漫改电影超级英雄，时光网列出了今年即将年满50岁的十位海外明星。
狼叔的1998与2018
生日：1968.10.12
说出来你可能都不信，休·杰克曼
今年年底就要50岁了。这位能歌善舞的澳洲演员，为他在《马戏之王》
中的表现，获得了金球奖喜剧音乐类的“最佳男演员”提名。这部充满了绚丽场景又抓人耳朵的歌舞电影作品中，也倾注了狼叔的无数心血，2月1日就要在中国内地上映了。虽然接下来，我们也许再看不到他所饰演的“金刚狼”（至少他自己是这么说的），但2018年的两部新作，依然让我们对他充满了期待。
史皇的1991与2017
生日：1968.9.25
“史皇”当关，万夫莫开。虽然他主演的《光灵》
在烂番茄上只收获了32%的新鲜度，但扑街的惨烈口碑，完全无法阻挡观众们的热情收看，在Netflix上线前三天就吸引了1100万名观众。敢于公开在戛纳电影节上与阿莫多瓦叫板的史皇，面相看上去还和他30多的时候其实差不多。这位演员兼说唱歌手，在出演了1990年的美剧《新鲜王子妙事多》
之后一炮走红，这一红就是快30年。
丹尼尔的1992与2017
生日：1968.3.2
硬汉“007”今年也要迈入50大关了！作为英国最为人所知的演员之一，连着出演了4部“邦德”电影的丹尼尔，在万众期待中，终于确定自己将在2019年回归第25部“詹姆斯·邦德”影片，这也即将让他成为“服役”时间最久的“007”演员。这位喜欢利物浦球队、Radiohead乐队和英剧《神秘博士》
的蓝眼睛男人，还会用他凌厉的身手和一丝不苟的西装造型，让我们再次享受英式间谍动作片的美感。
娜奥米的1991与2017
生日：1968.9.28
欧文的1996与2017
生日：1968.11.18
欧文·威尔逊
与“大嘴”朱莉娅·罗伯茨
共同主演的《奇迹男孩》
，下周五1月19日即将在中国内地公映，出演《房间》
中小男主雅各布·特瑞布雷
的父母。曾饱受抑郁症困扰，并当年自杀未遂的欧文，在2017年回归了《汽车总动员》
系列，第三度为“闪电麦昆”配音。虽然作为喜剧演员的欧文深受观众们喜爱，但内心深处，他还是想做一名编剧，比脸上那个断过两次的大鼻子更引人注目的，恐怕要是他的才华了。许多影片中让人捧腹的台词，其实都是欧文现场的即兴创作。
刘玉玲的1996与2017
生日：1968.12.2
乔什的1986与2017
生日：1968.2.12
刚刚在《勇往直前》
中作为骁勇的消防队员与中国观众们见过面，接下来，乔什·布洛林
还会继续霸屏。2018年他的四部作品中，三部都是让人期待到手心抠出指甲印的续集巨作，并且一部比一部名声响亮。作为既能当“灭霸”，又能演“电索”的男人，乔什和漫改电影有着不解的情缘，《黑衣人》
系列中年轻的“K探员”和《罪恶之城2》
中的私家侦探都是他。除了当演员，乔什对于赛车、冲浪和炒股（！）也都情有独钟。
艾什莉的1991与2018
生日：1968.4.19
如果说今年，艾什莉·贾德
是一手颠覆好莱坞、只身掀起腥风血雨的女人，恐怕一点儿都不夸张。作为第一个走到台前，指认韦恩斯坦行为的人，艾什莉引发了一场声势浩大的揭发性侵丑闻的运动。作为“打破沉默的人”，艾什莉也被评选为2017年度人物，登上了《时代》封面。作为一名演员兼积极的女权主义者，艾什莉2018年的脚步也不曾停下，新片《一条狗的回家路》
中，我们还将看到她的身影。
山姆的1989与2017
生日：1968.11.5
也许你对他在《银河系漫游指南》
中的“双头怪”造型念念不忘，也许你喜欢他在《七个神经病》
中的演绎，毫无质疑的是，在这个颁奖季，我们一定会经常见到山姆·洛克威尔
的面孔。他凭借在《三块广告牌》
（3月2日中国内地上映）中的表现，在将“最佳男配”的奖杯抱回家的同时，也以让人笑中带泪的表现，一如既往地赢得着观众们的心。2018年，山姆最新出演的角色，是与贝尔一起主演的新片《次要位置》
中的美国总统小布什，是不是光脑海中想想这个场景就期待爆了！！
盖导的2000与2017
生日：1968.9.10
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