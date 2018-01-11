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贾樟柯《江湖儿女》阵容再添猛将

张译董子健《山河故人》之后二度合作

2018-01-11 16:09:35 来源：Mtime时光网

贾樟柯《江湖儿女》主演阵容再添猛将，张译和董子健二人将再续《山河故人》的合作，加盟贾樟柯新片。影迷们也纷纷猜测两人是否有对手戏，期待二人能再续“父子”前缘。
       时光网讯 贾樟柯执导，廖凡赵涛主演的犯罪爱情电影《江湖儿女》已连续四周公布新演员加盟的消息。今日片方再次延续惊喜，公布最后一组演员：张译、董子健。二人将再续《山河故人》的前缘，与众星一同演绎“江湖儿女”的恩怨情怀。

       2015年，张译、董子健在贾樟柯导演作品《山河故人》中饰演一对父子。片中父子二人冲突不断，一幕幕精彩对手戏给观众们留下深刻的印象。时隔近三年，三人再次合作，备受粉丝关注。据悉，张译、董子健将以全新的人物形象和关系出现在《江湖儿女》中，影迷们也纷纷猜测两人是否有对手戏，期待二人能再续“父子”前缘。

       张译饰演过的经典角色不胜枚举，他曾凭借扎实出色的演技，斩获中国电影导演协会奖年度男演员、白玉兰奖最佳男主角等奖项，是公认的实力派演员。此次参演《江湖儿女》虽然角色未知，但一同公开的台词“我不是那种没有担当的人。”似乎从侧面暗示片中角色正直的性格，让影迷们对该片更加期待。

       董子健戏龄虽短，却被不少观众称为“戏骨”。他演绎过的角色，人物形象、性格、定位千差万别，无论是《青春派》《山河故人》还是《乘风破浪》，他所塑造的角色都不断颠覆观众对他的印象。董子健不仅一出道即荣获各大电影节新人奖，还被贾樟柯亲切列为“贾家班”一员。此次董子健在《江湖儿女》中再次寻求突破，台词“哪个被强奸了？”也预示着与之前角色的不同。

       《江湖儿女》众星云集，廖凡、赵涛、徐峥、冯小刚、张一白、刁亦男、丁嘉丽、张译、董子健等十四位演员加盟，让人不禁更加期待这个江湖中即将上演的故事。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 江湖儿女 贾樟柯 张译 董子健
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