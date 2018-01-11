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1月10日，慰安妇题材电影《大寒》
在北京大学举办研讨会，多位电影行业的专家学者出席了活动，对影片内容及此类题材创作原则、历史意义等方面进行了研讨。
影片纪实部分的讲述者张双兵，从1982年开始迄今共采录了127位慰安妇幸存者的证词，著有调查实录《炮楼里的女人》，曾16次带16位老人去日本打官司。
《人民中国》杂志总编辑王众一，讲到《大寒》带给自己的感受，他认为，这是一部纪实的作品，日军的强暴行为不是个性的施暴，是国家遭受侵略的一部分。
中国艺术研究院影视所研究员赵小青更多地从民族发展史的角度来看《大寒》，她认为，败诉的过程发人深省，这类片子是一种提醒、激励。影片中老年大妮悲怆的拍打，就好像打官司，老人的嘶吼“你到哪说理去”，让人深思。更多人应当看到此片，其实民族强盛起来，才能更好的说理。
看到片尾的126个黑框名字、得知官司打了16年，北京电影学院电影学系主任吴冠平深受触动，从另一个角度解读《大寒》，认为其最重要的是可以让当今的年轻人回到历史场景，去感知这段耻辱留下历史的证据。探讨的不仅是人性罪恶，还有它摧毁了什么，告诉年轻人，还有很多事需要做。
据了解，影片中大妮老年时期的扮演者、90岁高龄的鲁园是无偿出演本片。本次研讨会鲁园老师坚持到场，大家都担心她的身体，而她说，必须参加，这是自己站着出演的最后一部戏。鲁园表示，自己是从张老师的资料看到那段历史，每翻一页都特别难受，演绎时要反复体会她们的心情，为了尽量接近她们，自己尽了最大的努力。这个角色，她是用命来演的，拍摄时爬山路、连轴辗转片场，几乎致残，甚至有一次因为疲劳差点出生命危险。
研讨会上，鲁园
老师字正腔圆地朗诵了一首专门为《大寒》撰写的诗，她高声念起“患难的姐妹们啊，我是慰安妇大妮儿！……不求永相依，但求永相记！”。
电影《大寒》将于1月12日上映。
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