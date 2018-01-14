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2018-01-14 08:40:14 来源：Mtime时光网

前言与彩蛋

"勇敢者游戏"的过去与现在

杰克·布莱克笑哈哈

我全身都是肌肉，不过裹了脂肪

巨石强森萌萌哒

“弱点”是“无”的男人

凯伦·吉兰美如画

"我一直觉得揍男人很好玩"

凯文·哈特被吐槽

一吃蛋糕就会炸的神奇人设

"小乔"尼克·乔纳斯

"我和杰克·布莱克很亲密的"

时光网记者专访《勇敢者游戏：决战丛林》的众主创们，杰克·布莱克笑哈哈，凯伦·吉兰美如画，凯文·哈特被吐槽，巨石强森萌萌哒！
（本文来自影视生活第一站 时光网）  

　　时光网讯　本周五，《勇敢者游戏：决战丛林》在中国内地公映，索尼影业的这部新片中，聚集了“巨石”道恩·强森、“星云”妹子凯伦·吉兰，与好莱坞知名的两大笑匠——杰克·布莱克凯文·哈特。这几位任何一人都可以撑起一片天空的主演，如今为了“勇敢者的游戏”这一经典IP相聚一堂，在这些寒冷的冬日，为我们带来一些火辣与爆笑。


1995年版《勇敢者的游戏》

　　1995年的原版《勇敢者的游戏》，也许是中国观众最早接触的一批好莱坞大片儿之一。影片中男主角罗宾·威廉姆斯的表演动人心弦，年仅13岁的克尔斯滕·邓斯特灵动可爱，片中突然从游戏中涌入世界的狮子、大象和巨型蚊子等等，更是为无数刚刚欣赏“大片儿”没有太久的观众们打开了新世界的大门。影片的结尾也让人在回味无穷的同时，对亲情、友情与家庭都有着新的审视。

认出“小K”和乔什了么

　　《勇敢者的游戏》这一译名其实很有意思，英文原文中，“Jumanji”一词只是片中那个可以把人吸入异次元世界的棋盘游戏的名字。2005年诞生过一版续集，英文名称变成了“Zathura”，而中文名称依然保持一致：《勇敢者游戏2》。这部续集虽然有蒂姆·罗宾斯领衔主演，彼时还是小朋友的乔什·哈切森和“小K”克里斯汀·斯图尔特加盟，却由于影片质量非常一般、票房惨败，而几乎不怎么为人所提起。

　　十几年后的今天，我们迎来的新版《勇敢者游戏：决战丛林》，采用的片名“Welcome to the Jungle”，就是枪花乐队所演唱的著名摇滚歌曲，这首拥有着30多年历史的歌作为影片的主题曲，在预告片中也是频频让人惊艳。新版《勇敢者游戏》既是续集，也是重启，故事依然发生在原版电影中，美国新罕布什尔州的布兰特福德小镇上，包括新片开头的那片海滩。

　　和原版影片恰好“相反”的一个设定是，1995年的影片里，“Jumanji”游戏中的动物和人物是从棋盘的世界中，来到了我们所生活的真实世界。而新片中不一样的则是，4个看上去非常“loser”的高中生，则意外进入了“Jumanji”的世界中，进行了片名中所提到的“丛林”冒险，而我们所熟悉的强森、凯文·哈特、凯伦·吉兰和杰克·布莱克，则饰演的是4人在游戏中的“化身”。


4位游戏中的角色 在现实生活所对应的都是高中生

　　《勇敢者游戏：丛林传说》的一些小彩蛋（前方有剧透，请谨慎阅读）：

　　1. 影片拍摄地是强森的家乡夏威夷，而4个人被“摩托党”追杀的场景如果你仔细看，则会发现，这不就是拍摄《侏罗纪世界》的地方嘛，两部电影是在夏威夷的同一家农场中拍的。

　　2. 影片开始不久，4个高中生关禁闭，还要把诸多杂志中的订书钉取出来，其中一本上面有罗宾·威廉姆斯的面孔。


一句“Jumanji” 看来百感交集

　　3. 尼克·乔纳斯所饰演的角色Seaplane，在游戏的丛林中他的帐篷里挂了一个牌子，上面写着“艾伦·佩鲁斯”（Alan Parrish），这就是罗宾当年在原版影片中的角色，所住过的帐篷。艾伦1995年进入了“Jumanji”的世界，在里面一待就是26年，而Seaplane则是1996年进入的，比他晚一年。

　　4. 当尼克的角色Seaplane最终回到现实世界时，成年版的他（由汤姆·汉克斯的儿子科林·汉克斯扮演），给自己大儿子起的名字就叫做“艾伦”。

找不到更清楚的大图了，原版影片中艾伦的棋子就是大象形状；新片最后美洲豹周围点亮的小路，就是这套原版棋盘的样子

　　5. 众人在丛林中寻找线索时，一条线索是“大象”，大象就是原版电影中，罗宾· 威廉姆斯的角色（艾伦）所使用的棋子的样子，这几条都是致敬罗宾·威廉姆斯的彩蛋。

　　6. 众人在影片最后，把绿宝石终于还回去的时候，在美洲豹的周围点亮的小路，就是原版“Jumanji”棋盘游戏的样子。

　　7. 还记得原版影片中那个手持长枪，到处杀人、最后被棋盘吸回去的“猎人”范·佩尔（Van Pelt）么？这个角色在新版中也出现啦，不过变成了一个能控制动物的人，由鲍比·坎纳瓦尔饰演。

　　8. 尼克·乔纳斯的角色，本来是要由“荷兰弟”汤姆·赫兰德来扮演，不过因为荷兰弟忙着拍《蜘蛛侠：英雄归来》，后来就退出，换成了小乔。

　　9. 本片是杰克·布莱克的第三部“丛林”题材的影片了，前两部分别是2005年的《金刚》，与2008年的《热带惊雷》



老版与新版中的“范·佩尔（Van Pelt）”

　　在影片拍摄与宣传期间，时光网记者曾到访位于夏威夷的片场，也在中美两地的记者发布会上，对包括影片的诸多主演与导演杰克·卡斯丹在内的众主创，都进行了细致又有趣的专访。让我们一起来看看，在影片之外的他们，又会给我们带来怎样的惊喜吧！

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏, Jami Philbrick, Heather Newgen 关键词： 勇敢者游戏 片场 采访 杰克·布莱克 道恩·强森 凯文·哈特 凯伦·吉兰 尼克·乔纳斯 杰克·卡斯丹 JamiPhillbrick HeatehrNewgen

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