（本文来自影视生活第一站 时光网）



1995年版《勇敢者的游戏》

















和原版影片恰好“相反”的一个设定是，1995年的影片里，“Jumanji”游戏中的动物和人物是从棋盘的世界中，来到了我们所生活的真实世界。而新片中不一样的则是，4个看上去非常“loser”的高中生，则意外进入了“Jumanji”的世界中，进行了片名中所提到的“丛林”冒险，而我们所熟悉的强森、凯文·哈特、凯伦·吉兰和杰克·布莱克，则饰演的是4人在游戏中的“化身”。







4位游戏中的角色 在现实生活所对应的都是高中生





《勇敢者游戏：丛林传说》的一些小彩蛋（ 前方有剧透，请谨慎阅读 ）：











一句“Jumanji” 看来百感交集













找不到更清楚的大图了，原版影片中艾伦的棋子就是大象形状；新片最后美洲豹周围点亮的小路，就是这套原版棋盘的样子 5. 众人在丛林中寻找线索时，一条线索是“大象”，大象就是原版电影中，罗宾· 威廉姆斯的角色（艾伦）所使用的棋子的样子，这几条都是致敬罗宾·威廉姆斯的彩蛋。



众人在丛林中寻找线索时，一条线索是“大象”，大象就是原版电影中，罗宾· 威廉姆斯的角色（艾伦）所使用的棋子的样子，这几条都是致敬罗宾·威廉姆斯的彩蛋。

6. 众人在影片最后，把绿宝石终于还回去的时候，在美洲豹的周围点亮的小路，就是原版“Jumanji”棋盘游戏的样子。





















老版与新版中的“范·佩尔（Van Pelt）”







