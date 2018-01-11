网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"奇异博士"导演将导剧版《雪国列车》

获TNT整季预定演员阵容敲定 《阿凡达2》编剧执笔

2018-01-11 16:50:50 来源：Mtime时光网

剧版《雪国列车》目前已经获得了整季预定，并敲定试播集的导演将由《奇异博士》导演斯科特·德瑞克森担纲，演员阵容也都尘埃落定。

奉俊昊执导的电影《雪国列车》剧照

　　时光网讯 TNT剧版《雪国列车》日前获得了整季预定，并敲定了主创班底，制作进程明显加快。《奇异博士》导演斯科特·德瑞克森将执导试播集，《美丽心灵》女主角詹妮弗·康纳利和大火音乐剧《汉密尔顿》的原卡演员戴维德·迪格斯加盟主演该剧。

　　一年多前，TNT正式预定美剧版《雪国列车》并决定先制作一集试播集。日前该剧传出新消息，已经获得了整季预定，并敲定试播集的导演将由《奇异博士》导演斯科特·德瑞克森担纲，《阿凡达2》编剧乔什·弗莱德曼执笔剧本。选角也已经完成，音乐剧《汉密尔顿》男星戴维德·迪格斯将出演反抗者雷顿·威尔一角，《美丽心灵》女主角詹妮弗·康纳利将饰演头等车厢乘客梅兰妮·卡维尔。

　　剧版《雪国列车》是韩国名导奉俊昊执导的同名英语片的衍生剧，将讲述地球冰冻7年后，在全世界循环行进的列车上生活的人们之间发生的故事，与电影《雪国列车》一样，剧集将探讨阶级、社会、争议、生存等社会问题。电影《雪国列车》改编自法国同名漫画，由克里斯·埃文斯、蒂尔达·斯文顿、宋康昊、约翰·赫特等演员主演。该片在2013年上映后全球收获8600万美金票房。

导演斯科特·德瑞克森推特截图

　　斯科特·德瑞克森于1月10日在推特上写道：“关于《雪国列车》我要说得是，关于雪国列车我想说的是，这帮关键角色全是女性成员的团队是我合作过的最棒的队伍，整个剧组是惊人的，我为这个项目感到骄傲。“

　　剧版《雪国列车》将由电影出品方CJ娱乐与Tomorrow Studios共同承担制作，《雪国列车》电影导演奉俊昊和制作人朴赞郁也将参与制片。​

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奇异博士 雪国列车 阿凡达2
关注时光网微信

相关电影/影人

雪国列车

雪国列车 (2018)

0.0

导演：斯科特·德瑞克森

主演：安娜丽莎·巴索

斯科特·德瑞克森

斯科特·德瑞克森

Scott Derrickson

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 剪辑
詹妮弗·康纳利

詹妮弗·康纳利

Jennifer Connelly

职业：
戴维德·迪格斯

戴维德·迪格斯

Daveed Diggs

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
3

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
4

《三块广告牌》揽四奖成金球最大赢家

"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝

第75届金球奖落下帷幕。《三块广告牌》最终斩获剧情类最..
5

为什么《前任3》能创下14亿票房奇迹

在贺岁档突围仅仅是因为运气好吗？

《前任3》票房突破14亿，创国产爱情片票房新纪录，它在..

查看更多