剧版《雪国列车》目前已经获得了整季预定，并敲定试播集的导演将由《奇异博士》导演斯科特·德瑞克森担纲，演员阵容也都尘埃落定。



奉俊昊执导的电影《雪国列车》剧照 奉俊昊执导的电影《雪国列车》剧照









一年多前，TNT正式预定美剧版《雪国列车》并决定先制作一集试播集。日前该剧传出新消息，已经获得了整季预定，并敲定试播集的导演将由《奇异博士》导演斯科特·德瑞克森担纲，《阿凡达2》编剧乔什·弗莱德曼执笔剧本。选角也已经完成，音乐剧《汉密尔顿》男星戴维德·迪格斯将出演反抗者雷顿·威尔一角，《美丽心灵》女主角詹妮弗·康纳利将饰演头等车厢乘客梅兰妮·卡维尔。





剧版《雪国列车》是韩国名导奉俊昊执导的同名英语片的衍生剧，将讲述地球冰冻7年后，在全世界循环行进的列车上生活的人们之间发生的故事，与电影《雪国列车》一样，剧集将探讨阶级、社会、争议、生存等社会问题。电影《雪国列车》改编自法国同名漫画，由克里斯·埃文斯、蒂尔达·斯文顿、宋康昊、约翰·赫特等演员主演。该片在2013年上映后全球收获8600万美金票房。



导演斯科特·德瑞克森推特截图

斯科特·德瑞克森于1月10日在推特上写道：“关于《雪国列车》我要说得是，关于雪国列车我想说的是，这帮关键角色全是女性成员的团队是我合作过的最棒的队伍，整个剧组是惊人的，我为这个项目感到骄傲。“





剧版《雪国列车》将由电影出品方CJ娱乐与Tomorrow Studios共同承担制作，《雪国列车》电影导演奉俊昊和制作人朴赞郁也将参与制片。​