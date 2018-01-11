一部关于《乱世佳人》女配角海蒂·麦克丹尼尔的传记片，目前正在筹拍中。1940年海蒂凭借出演“郝思嘉的保姆”一角获奥斯卡最佳女配角奖，并成为奥斯卡历史上首位获奖的黑人女演员。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









在此之前虽然黑人演员众多，但甚至连被提名的都没有。而其貌不扬的哈蒂能够荣膺此艳，不可不说是她演技超群所致。





海蒂早年在舞台上演出，同时还是一个声乐队的歌手，是第一个在电台上播出的非洲裔美国女歌手。后来转入电影圈发展，起初并不顺利，只能出演一些两三句台词的佣人或者保姆角色。









她此后的一生中几乎都在以同样的黑人保姆角色出现了，但是她很注重帮助自己的种族提升形象，她曾经说过：“我宁愿扮演一位女仆，也不愿成为一位女仆”。海蒂的性情开朗温和，和她共事过的演员们都很喜欢和尊敬她。由于过多的重复自己，她的艺术生涯在四十年代中期开始走下坡路，直至1952年她因病去世。





尽管如此，她独特的形象和艺术魅力仍然无人可以模仿，将会永远留在人们的心中。她曾表示希望死后能葬在好莱坞，但是因为当时仍甚嚣尘上的种族主义歧视而被拒绝，死后被葬在洛城著名的玫瑰谷公墓，是葬在这个公墓的第一位非洲裔美国人。在她死后的四十七年也就是1999年，好莱坞名人纪念堂里为海蒂竖起了一块粉红和灰色相间的花岗岩纪念碑，纪念这位乐观、开朗、坚韧、勇敢的黑人女艺术家。





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编辑：隐饮