电影《卧底巨星》举办首映礼，这场活动以颁奖礼晚会的形式呈现，陈奕迅获得象征着演技的“奥斯卡小金人”，他和李荣浩在片中喜剧效果十足，两人现场获封“2018最强喜剧CP奖”。

（本文来自影视生活第一站 时光网）









陈奕迅李荣浩获封“最佳CP”

Eason出演功夫巨星 挑战 打戏又走心





导演谷德昭透露陈奕迅和李荣浩的组合，给他很多惊喜。“拍之前我心里是个问号，不知道他们的组合是否会有趣，拍到后面我很确定地告诉大家，他们是最有娱乐性的一对CP，喜剧的火花太强，拍摄的时候经常让我笑得直不起腰来。”





在发布会上，陈奕迅和李荣浩谈起两人如何结缘，陈奕迅自曝曾主动索要李荣浩联系方式，希望与对方交流音乐心得，“我们在一个酒店房间里面碰面，因为外面也不（方便）”。李荣浩一直犯嘀咕：“我当时在想，我去了以后干嘛呢？”陈奕迅认为两人绝对不只是表面的“塑料兄弟情”，有很多事情都可以交心，仿佛认识很久的样子。李荣浩笑说，“对，我们马上就可以牵手了。”





陈奕迅获封“奥斯卡小金人”

李荣浩成“烧鹅哥” 李一桐笑拿“花瓶”大奖





由于发布会现场以颁奖礼晚会的形式呈现，众位主创都收获了独属于自己的奖励。陈奕迅在现场获得一个象征着演技的“奥斯卡小金人”，发表获奖感言时他忍不住笑开花。影片主演陈奕迅和李荣浩花式秀出兄弟情，还在现场荣获“2018最强喜剧CP奖”。女主角李一桐现场获赠花瓶一只，她自信满满地说，“最佳花瓶女主角奖”只属于自己。





几位主创也发表了独特的获奖感言，陈奕迅直言，“我之前拍戏都是演一些比较沉重严肃的角色，导演说服了我很久，才接了这个角色，拍完这个戏感觉整个人都放开了。”李荣浩则说，“拿到这个奖要感谢剧组的所有人，拍戏的那几个月是我每天都很开心，非常舍不得离开这个剧组。”李一桐则表示，“我在戏里努力地演好一个‘花瓶’的角色，在戏外努力做好一个演员。”









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编辑：隐饮