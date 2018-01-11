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《移动迷宫3》新预告全程高能

"劫火车"精彩片段曝光 末日之战一触即发

2018-01-11 19:34:12 来源：Mtime时光网

《移动迷宫3：死亡解药》1月26日即将上映，新预告曝光“劫火车”精彩片段，托马斯一行人与敌人交战的激烈画面，让观众肾上腺素飙升。
       

《移动迷宫3》末日之战预告

时光网讯 好莱坞科幻动作片《移动迷宫3：死亡解药》即将于1月26日登陆中国内地影院，影片日前也曝光一段亮点十足的末日之战预告片。新预告由劫火车的精彩画面开启，紧张刺激的气氛让人对即将到来的系列终章充满期待。

       《移动迷宫》系列的前两作分别于2014年年底和2015年年底上映，系列全球票房突破6亿美元，影片中智勇兼备的林间斗士们也在全球范围内圈粉无数。时隔两年之后，备受期待的系列最终章《移动迷宫3：死亡解药》终于到来，托马斯一行将闯荡至今最为凶险的一座城市迷宫，前去WKCD组织的总部营救被俘的同伴，同时也要揭开WCKD人类实验计划的真相。

       日前曝光的这款末世终章预告，将新作中的一些全新精彩镜头用快速剪辑的方式拼接在一起。预告开头画外音表示“我们要没时间了“，画面上托马斯一行人抢劫火车，与敌人交战的激烈画面更是让观众肾上腺素飙升。

       《纸牌屋》女星派翠西娅·克拉克森饰演的艾娃博士抛出问题：“托马斯，朋友和世界，你只能救一边”也变得更耐人寻味。从第一部击杀鬼火兽、闯出迷宫到第二部里识破WCKD真面目，在焦土炼狱和丧尸群中求生，托马斯一行已经闯过了重重难关，全局真相即将在《移动迷宫3：死亡解药》中揭开，剧情也被推向了高潮。

       《移动迷宫3：死亡解药》将于1月26日登陆中国内地。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 移动迷宫3 预告
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