《移动迷宫3：死亡解药》1月26日即将上映，新预告曝光“劫火车”精彩片段，托马斯一行人与敌人交战的激烈画面，让观众肾上腺素飙升。









日前曝光的这款末世终章预告，将新作中的一些全新精彩镜头用快速剪辑的方式拼接在一起。预告开头画外音表示“我们要没时间了“，画面上托马斯一行人抢劫火车，与敌人交战的激烈画面更是让观众肾上腺素飙升。









编辑：隐饮