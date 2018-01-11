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《移动迷宫３》中文版终极预告

在发布会现场，三位主演与亚洲各大媒体和影迷们分享了台前幕后的故事。谈到这一部影片与前作的不同之处，迪伦·奥布莱恩表示这一部托马斯第一次出现了信仰危机：“以前他都是深信自己做的是正确的事，要对抗WCKD组织，但是到这一部，失去这么多好朋友后，他突然发现，可能自己一直坚持的并不总是正确的。每个人都有他自己的理由，不是所有事情都是那么黑白分明的。”