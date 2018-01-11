（本文来自影视生活第一站 时光网）
在发布会现场，三位主演与亚洲各大媒体和影迷们分享了台前幕后的故事。谈到这一部影片与前作的不同之处，迪伦·奥布莱恩表示这一部托马斯第一次出现了信仰危机：“以前他都是深信自己做的是正确的事，要对抗WCKD组织，但是到这一部，失去这么多好朋友后，他突然发现，可能自己一直坚持的并不总是正确的。每个人都有他自己的理由，不是所有事情都是那么黑白分明的。”
《移动迷宫3:死亡解药》
是该系列的最终章，作为小队领导，“托马斯”迪伦·奥布莱恩总结说，“我很自豪第三部将为整个系列画上一个令人激动的句号。影片包含科幻、冒险、动作等元素，会非常刺激。而且我们三个成了很好的朋友，我们一直在说这件事，”说着，迪伦转头深情凝视“纽特”托马斯·布罗迪-桑斯特，“你知道的”，两人相视一笑（“米诺”被“忽略”，这样真的好吗？）。
“纽特”则补充道：“拍摄这个系列影片让我成长了很多，在演戏和电影制作方面都学到了不少东西。我很荣幸成为这个系列的一份子。”而跑男团元老“米诺”更是保证，第三部影片会是整个系列动作戏最多的一部。
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作者：文文刘 编辑：黑仔