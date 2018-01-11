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《移动迷宫3》韩国首映"跑男团"集结

“米诺”：系列最终章动作戏最多最刺激

2018-01-11 20:36:03 来源：Mtime时光网

《移动迷宫3:死亡解药》在首尔举办首映式，“跑男团”的韩国迷妹们“战斗力”惊人，不但早早地就在会场外排队等候爱豆，尖叫声更是此起彼伏！
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网首尔讯 《移动迷宫3:死亡解药》今日在韩国首尔举行亚太区首映活动，“跑男团”三大小鲜肉迪伦·奥布莱恩（托马斯），托马斯·桑斯特（纽特）、李起弘（米诺）帅气亮相。 

《移动迷宫３》中文版终极预告　

　　在发布会现场，三位主演与亚洲各大媒体和影迷们分享了台前幕后的故事。谈到这一部影片与前作的不同之处，迪伦·奥布莱恩表示这一部托马斯第一次出现了信仰危机：“以前他都是深信自己做的是正确的事，要对抗WCKD组织，但是到这一部，失去这么多好朋友后，他突然发现，可能自己一直坚持的并不总是正确的。每个人都有他自己的理由，不是所有事情都是那么黑白分明的。”

　　《移动迷宫3:死亡解药》是该系列的最终章，作为小队领导，“托马斯”迪伦·奥布莱恩总结说，“我很自豪第三部将为整个系列画上一个令人激动的句号。影片包含科幻、冒险、动作等元素，会非常刺激。而且我们三个成了很好的朋友，我们一直在说这件事，”说着，迪伦转头深情凝视“纽特”托马斯·布罗迪-桑斯特，“你知道的”，两人相视一笑（“米诺”被“忽略”，这样真的好吗？）。

　

中文版海报

　“纽特”则补充道：“拍摄这个系列影片让我成长了很多，在演戏和电影制作方面都学到了不少东西。我很荣幸成为这个系列的一份子。”而跑男团元老“米诺”更是保证，第三部影片会是整个系列动作戏最多的一部。

　　《移动迷宫3：死亡解药》讲述托马斯将带领伙伴们展开最危险的一场行动，去往迷宫发源地，营救米诺，向WCKD开战。除了原班核心角色之外，本片的绿叶阵容也是堪称豪华，《权力的游戏》“小指头” 艾丹·吉伦《绝命毒师》“炸鸡毒枭” 吉安卡洛·埃斯珀西多《纸牌屋》女星派翠西娅·克拉克森参演。影片将于1月26日全球开画。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

作者：文文刘   编辑：黑仔

关键词： 移动迷宫3 死亡解药 首尔 首映 红毯 迪伦奥布莱恩 李起弘 托马斯桑斯特
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导演：韦斯·波尔

主演：迪伦·奥布莱恩

迪伦·奥布莱恩

迪伦·奥布莱恩

Dylan O'Brien

职业：演员
托马斯·桑斯特

托马斯·桑斯特

Thomas Sangster

职业：演员
李起弘

李起弘

Ki Hong Lee

职业：演员
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