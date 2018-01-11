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《妖猫传》领跑12届亚洲电影大奖提名

“嘉年华”“芳华”角逐最佳影片 古天乐&段奕宏争影帝

2018-01-11 19:42:25 来源：Mtime时光网

第12届亚洲电影大奖提名名单公布，中国电影大放异彩。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 第12届亚洲电影大奖公布提名名单，陈凯歌《妖猫传》以6项提名领跑，不过没有入围最佳影片。《嘉年华》《芳华》《相爱相亲》《第三度嫌疑人》均获5项提名。

《妖猫传》6项提名领跑

　　华语影片《嘉年华》《芳华》提名最佳影片，其他三部为：日本导演是枝裕和作品《第三度嫌疑人》，该片即将登陆中国院线；韩国导演洪常秀和女星金敏喜合作影片《之后》，该片曾入围去年戛纳电影节主竞赛单元；印度电影《倔强的牛顿》，该片在去年的南特电影节上获观众奖。

　　另外，刚刚摘得今年日本旬报十佳榜首的《夜空总有最大密度的蓝色》，获得最佳导演的提名。有意思的是，最佳新导演的竞争激烈程度丝毫不逊色于最佳导演，除了文晏《嘉年华》）、金马奖最佳新导演获得者黄信尧《大佛普拉斯》），还有日本旬报十佳之一《啊，荒野》导演岸善幸，助段奕宏拿下金马影帝的《暴雪将至》导演董越，以及《喜欢你》导演许宏宇

　　古天乐《杀破狼·贪狼》）和段奕宏将参与最佳男主角的竞争；张艾嘉周冬雨这一老一小两位华语女星，将与柏林影后金敏喜和2017旬报最佳女演员苍井优，角逐最佳男主角。

　　《天才抢手》女主茱蒂蒙·琼查容苏因、因《芳华》获得关注的钟楚曦、以及原少女时代成员林允儿将共同竞争最佳新演员。

　　亚洲电影大奖创办于2007年，是由香港国际电影节（HKIFF）主办的首个亚洲电影颁奖礼，从2014年开始改为香港国际电影节、釜山国际电影节、东京国际电影节三大亚洲国际电影节联合举办。评奖范围涉及整个亚洲地区上一年度上映的电影。

完整提名名单：

最佳电影
《嘉年华》(中国大陆/法国)
《芳华》(中国大陆)

最佳导演

最佳新导演

最佳男主角
Sukollawat KANAROT《告别茉莉》

最佳女主角

最佳男配角
柳海镇《出租车司机》

最佳女配角
CHOI Hee-seo《朴烈》

最佳新演员

最佳动作电影
《奇门遁甲》(中国大陆/香港)

最佳编剧
黃成邱《朴烈》
塔妮达·汉塔维瓦塔娜/瓦苏红·皮娅罗姆娜/纳塔吾·彭皮里亚《天才枪手》
张艾嘉/游晓颖《相爱相亲》
Mayank TEWARI/Amit V MASURKAR《倔强的牛顿》
严歌苓《芳华》

最佳剪辑
雪美莲/邝志良《明月几时有》
SHIN Min-kyung《The King》

最佳摄影

最佳原创音乐
曹永旭《出租车司机》
岩代太郎《啊，荒野》

最佳造型设计
SHIM Hyun-sup《朴烈》
Rama RAJAMOULI/Prashanti TIPIRINENI《巴霍巴利王(下):终结》

最佳美术指导
屠楠/陆苇《妖猫传》

最佳视觉效果
JIN Jong-hyun《与神同行》
小林真吾《银魂》
石井教雄《妖猫传》
张诚浩/朴英秀/孙五亨《奇门遁甲》

最佳音响
杜笃之/吴书瑶/杜均堂《报告老师!怪怪怪怪物!》
杜笃之/吴书瑶《大佛普拉斯》​​​​​

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：Sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 亚洲电影大奖 芳华 嘉年华 颁奖季 提名
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