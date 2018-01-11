第12届亚洲电影大奖提名名单公布，中国电影大放异彩。

（本文来自影视生活第一站 时光网）























亚洲电影大奖创办于2007年，是由香港国际电影节（HKIFF）主办的首个亚洲电影颁奖礼，从2014年开始改为香港国际电影节、釜山国际电影节、东京国际电影节三大亚洲国际电影节联合举办。评奖范围涉及整个亚洲地区上一年度上映的电影。





完整提名名单：





最佳电影





最佳导演





最佳新导演





最佳男主角





最佳女主角





最佳男配角

柳海镇《出租车司机》





最佳女配角





最佳新演员





最佳动作电影





最佳编剧





最佳剪辑





最佳摄影





最佳原创音乐

曹永旭《出租车司机》





最佳造型设计





最佳美术指导





最佳视觉效果





最佳音响





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编辑：Sa