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阿米尔·汗《神秘巨星》曝终极预告

追梦路上困难重重 母女虐心争吵猛戳泪点

2018-01-11 20:23:45 来源：Mtime时光网

《神秘巨星》终极预告曝光，揭开了影片的更多细节，女主角尹希娅在追梦路上困难重重，她以为母亲生性懦弱，与其大吵一架，背后的真相却猛戳观众泪点，母亲的难言之爱感人至深。
       

《神秘巨星》圆梦版海报

时光网讯阿米尔·汗泽伊拉·沃西姆梅·维贾拉杰·阿晶等主演的电影《神秘巨星》将于2018年1月19日登陆全国院线，今日电影曝光终极预告及“圆梦版”海报。

        预告揭开了影片的更多细节，尹希娅以为母亲生性懦弱，无力为自己争取更好的人生，与其大吵一架。而当背后的真相浮出水面，当母亲埋藏心底已久的秘密被揭开，两人重归于好深情相拥，感人至深的母女之情让人不禁潸然泪下。

        预告首次揭露了复杂的家庭关系，弟弟年幼，父亲家暴成瘾，而尹希娅一直误以为母亲懦弱愚笨，不能为自己争取更好的生活，两人相依为命却又争吵不断。视频中父亲不仅经常虐待母亲，还对尹希娅的梦想百般阻挠，残忍地割断吉他琴弦，让她丢掉得之不易的电脑，一次次试图切断她实现梦想的机会。

       

《神秘巨星》剧照

面对扔掉吉他的无理要求，一向忍气吞声的母亲勇敢地与父亲争辩，才让尹希娅终于看清了母亲对于自己的爱。“不要夺走我看到你笑容的机会”，母亲短短的一句话让无数观众动容。

        其实母亲付出的远不止这些，当年丈夫狠心让她打胎，她却瞒着所有人偷偷生下了女儿。当尹希娅得知所有的真相，最终与母亲重归于好深情相拥。从始至终默默无闻的守护，母亲的难言之爱深沉却感人至深。

        影片阐释了母爱这一亘古如新的话题，引起了观众们的思考。导演阿德瓦·香登表示：“虽然嘴上不说，但是母亲总想把最好的给予子女，为自己考虑的则是少之又少。”

       

《神秘巨星》剧照

本次发布的“圆梦版”海报整体由梦幻的蓝色作为基调，上方的星空与下方的舞台相呼应，营造出一种唯美梦幻的梦境之感。尹希娅和母亲深情相拥，璀璨的星光倾泻在二人身上，浓浓母女情深弥漫在整张海报上。视频中，知道真相后尹希娅与母亲和解，在母亲的支持下继续坚持追寻自己的梦想。在这个过程中，阿米尔·汗饰演的音乐制作人夏克提·库马尔成为指引她走向成功的伯乐。

        电影《神秘巨星》将于2018年1月19日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

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关键词： 神秘巨星 终极预告 阿米尔·汗 印度片
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