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《英雄本色2018》新预告动作升级

飙车枪战爆破太过瘾 对峙版角色海报曝光

2018-01-11 23:06:25 来源：Mtime时光网

《英雄本色2018》曝新预告，动作场面再度升级，飙车、枪战、爆破等惊险场面一个接一个。

英雄本色对峙版海报王凯

　　时光网讯 丁晟执导，王凯马天宇王大陆联合主演的电影《英雄本色2018》曝光了动作版预告片，三兄弟的叵测命运露出冰山一角，浓烈兄弟情也再度升级。除此之外，此支预告片更曝光了更多飙车、枪战、爆破等惊险场面，气场全开。另外，片方也公布了终极“对峙版”海报，六大主演桀骜神态令人着迷。

兄弟情深奈何“道”不同不相为谋  热血柔情谱就英雄序曲

　　在此次公布的预告片中，电影《英雄本色2018》剧情脉络初露端倪。王凯饰演的“周凯”疑参与走私，片中迎来送往一番大哥风范。而王凯表演“稳”中带升，胡茬平头造型让人眼前一亮。“十年前救过你”，“我凭什么给你面子”，寥寥数语，便传神刻画出重情重义又不乏血性的大哥形象。

　　而另一主角王大陆则为兄弟受了不少“皮肉之苦”。屡次遭人暴揍，额面挂彩但眼神依旧桀骜，将社会兄弟“马珂”传神演绎。饰演警察的马天宇与亲哥王凯却似乎逐渐心生嫌隙。马天宇更警告王凯：“你要是再重操旧业，我一定会亲手抓你。”暗示骨肉兄弟或将“道不同不相为谋”。

英雄本色对峙版海报王大陆

丁晟招牌式动作戏亮点不断太吸睛 飙车爆炸玩不停热闹开年

　　曾拍摄电影《解救吾先生》、电影《硬汉》、电影《铁道飞虎》等一系列作品的丁晟，以利落干脆、写实又富有力度的动作戏风格自成一派。《英雄本色2018》作为丁晟的又一力作，继承了丁晟电影一贯的“硬汉”气质。

　　虽然丁晟导演曾表示：“《英雄本色2018》不是一部枪战片、警匪片，而是一部讲人和人关系的电影。”但飞车漂移，激情枪战，惊险爆破……动作大片的经典元素一个不少。王凯车技娴熟，驾车在街头狂飙；王大陆枪法了得，即便滚落楼梯也能精确瞄准；马天宇义字当头，带兄弟冲出火海。拳拳重击、枪林弹雨之中，三兄弟在重重矛盾误会下将如何放下积怨、逃出生天？

对峙版海报剑拔弩张 阵营分明兄弟势不两立

　　在发布动作版预告的同时，电影《英雄本色2018》同时发布了对峙版海报。在海报中，王凯、马天宇、王大陆在右，余皑磊、林雪、吴樾在左，形成了旗帜鲜明的两个阵营。战火映红了六位主演的侧颜，眼神或坚毅、或愤怒、或奸邪、或疑惑，男人帮之间发生过什么样的矛盾纠葛令人揪心。而三对三侧脸的出现，似乎也是片方在想86版电影《英雄本色》的经典海报致敬。



　　《英雄本色2018》将于1月18日正式与观众见面。电影现已开启全国超前预售。   

   编辑：Sa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 英雄本色2018 预告 丁晟
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