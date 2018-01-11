时光网讯
由丁晟
执导，王凯
、马天宇
、王大陆
联合主演的电影《英雄本色2018》
曝光了动作版预告片，三兄弟的叵测命运露出冰山一角，浓烈兄弟情也再度升级。除此之外，此支预告片更曝光了更多飙车、枪战、爆破等惊险场面，气场全开。另外，片方也公布了终极“对峙版”海报，六大主演桀骜神态令人着迷。
兄弟情深奈何“道”不同不相为谋 热血柔情谱就英雄序曲
在此次公布的预告片中，电影《英雄本色2018》
剧情脉络初露端倪。王凯
饰演的“周凯”疑参与走私，片中迎来送往一番大哥风范。而王凯表演“稳”中带升，胡茬平头造型让人眼前一亮。“十年前救过你”，“我凭什么给你面子”，寥寥数语，便传神刻画出重情重义又不乏血性的大哥形象。
而另一主角王大陆则为兄弟受了不少“皮肉之苦”。屡次遭人暴揍，额面挂彩但眼神依旧桀骜，将社会兄弟“马珂”传神演绎。饰演警察的马天宇与亲哥王凯却似乎逐渐心生嫌隙。马天宇更警告王凯：“你要是再重操旧业，我一定会亲手抓你。”暗示骨肉兄弟或将“道不同不相为谋”。
丁晟招牌式动作戏亮点不断太吸睛 飙车爆炸玩不停热闹开年
虽然丁晟
导演曾表示：“《英雄本色2018》
不是一部枪战片、警匪片，而是一部讲人和人关系的电影。”但飞车漂移，激情枪战，惊险爆破……动作大片的经典元素一个不少。王凯车技娴熟，驾车在街头狂飙；王大陆枪法了得，即便滚落楼梯也能精确瞄准；马天宇义字当头，带兄弟冲出火海。拳拳重击、枪林弹雨之中，三兄弟在重重矛盾误会下将如何放下积怨、逃出生天？
对峙版海报剑拔弩张 阵营分明兄弟势不两立
在发布动作版预告的同时，电影《英雄本色2018》
同时发布了对峙版海报。在海报中，王凯、马天宇、王大陆在右，余皑磊
、林雪、吴樾
在左，形成了旗帜鲜明的两个阵营。战火映红了六位主演的侧颜，眼神或坚毅、或愤怒、或奸邪、或疑惑，男人帮之间发生过什么样的矛盾纠葛令人揪心。而三对三侧脸的出现，似乎也是片方在想86版电影《英雄本色》
的经典海报致敬。