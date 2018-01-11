《英雄本色2018》曝新预告，动作场面再度升级，飙车、枪战、爆破等惊险场面一个接一个。





兄弟情深奈何“道”不同不相为谋 热血柔情谱就英雄序曲









而另一主角王大陆则为兄弟受了不少“皮肉之苦”。屡次遭人暴揍，额面挂彩但眼神依旧桀骜，将社会兄弟“马珂”传神演绎。饰演警察的马天宇与亲哥王凯却似乎逐渐心生嫌隙。马天宇更警告王凯：“你要是再重操旧业，我一定会亲手抓你。”暗示骨肉兄弟或将“道不同不相为谋”。





英雄本色对峙版海报王大陆













对峙版海报剑拔弩张 阵营分明兄弟势不两立

















