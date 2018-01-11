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章子怡黄晓明领衔《无问西东》预告

6年等待终公映 导演李芳芳感恩主演不离不弃

2018-01-11 23:11:29 来源：Mtime时光网

章子怡黄晓明领衔《无问西东》人物版新预告，“行你所行”与“爱你所爱”两版海报同时曝光。这部从2012年杀青后等待六年终于上映的电影，让导演李芳芳感慨万千。
       

《无问西东》人物预告片

时光网讯 1月12日，由章子怡黄晓明王力宏张震陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》正式登陆全国院线公映，并曝光两款全新海报和人物预告片。两款海报分别以“行你所行”与“爱你所爱”命名，以眼神、牵手、奔跑等元素展现电影质感。而人物预告片则为几大角色书写“人物小传”，传达超越时代的情感共振。电影《无问西东》将于1月12日正式上映。

       随电影正式上映，《无问西东》曝光了一支节奏欢快的人物预告片，更有“行你所行”与“爱你所爱”两版海报。其中“行你所行”海报中，牵手的剪影再现片中王敏佳与陈鹏牵手在校园尽情奔跑的一幕。而不同的是，奔跑的背景变为现代都市的高楼大厦，似乎也寓意着真情穿越时空。而“爱你所爱”海报中，蔚蓝的天空中出现女主角王敏佳的一对眼睛，她的眼神散发着喜悦与希望，也流露着悲痛和忧伤，飞越了时空的束缚，向人们讲述着《无问西东》的故事。

       而一同曝光的人物预告中，章子怡饰演的王敏佳与黄晓明饰演的陈鹏相约看电影，为了不错过电影的开场两人一路牵手奔跑；王力宏饰演的沈光耀文武双全，有颜任性；而张震饰演的职场精英张果果，帅气洒脱的荡漾在职场与情场中，使得影片故事更加令人期待。

       《无问西东》自首映和点映以来，主创的每一场见面会互动都饱含深情，章子怡、黄晓明、王力宏、陈楚生等主演皆表示十分感恩、珍惜这次的合作，认为影片能够上映就是一份献给观众最珍贵的礼物。导演李芳芳也表示：“感恩各位主演这么多年的不离不弃，给我很多鼓励。”

       《无问西东》的诞生，本身就已是传奇。电影真实还原了历史建筑、场景与道具陈设，力求每一个细节都有据可考。小到手工制作的上万件道具和手工缝制的几千件服装，大到1:1复刻沈光耀驾驶的战斗机，并在云南重建了西南联大，整个校园占地一万多平方米，同场需要协调上千位演员一起拍摄，场面尤为壮观。

       然而，影片自从2012年杀青之后，却迟迟未有何时上映的确切消息。而这一等，就是六年。六年后，在影片的北京点映场上，《无问西东》的编剧、导演李芳芳表示：“一个年轻导演，是不能决定电影什么时候可以开始拍摄，什么时候能够上映的。从筹备期开始，我就在等可以开始拍摄；从拍摄完到今天上映，又等了很多年。这些年，每年都告诉我有可能上映，于是我没有接别的电影项目，一直守在这里。因为我怕我走了，这电影就真的被‘放下’了。现在它终于可以上映，我看着五年前拍摄的镜头，觉得终于对当初和演员、工作人员一起的共同努力，有个交代。”

       由章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》已于1月12日正式上映，影片正在全国热映中。

   编辑：隐饮

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关键词： 无问西东 章子怡 黄晓明 李芳芳
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