时光网讯
华纳兄弟高层继续着重组步伐，希望通过此举能够打造出一条更精简高效的电影制作流程，拍出更成功的超级英雄电影。托比·艾默里奇（《小丑回魂》《招魂》
“指环王”三部曲等影片制作人）晋升为华纳兄弟影业总裁，直接华纳兄弟CEO凯文·辻原（Kevin Tsujihara）负责汇报。
而在华纳兄弟工作了二十多年的营销和发行总监苏·克罗尔（Sue Kroll）将退出制片工作。她以前有电影是否制作的决定权，如今权力将转移给托比·艾默里奇。凯文·辻原向外媒透露：“托比（艾默里奇）有权对影片项目放绿灯，而只有我有权对他亮红灯。”
今年超级热门的《神奇女侠》
取得了惊人的成功，其中就有着克罗尔的功劳。但有不少人认为，她不不适合这个职位——甚至有人士向《TheWrap》透露克罗尔并不喜欢超级英雄电影，尽管克罗尔本人对这种说法表示否认。
托比·艾默里奇与
苏·克罗尔
但不可否认的是，克罗尔在《正义联盟》
的宣发上做的并不成功。业内分析《正义联盟》
在票房上失利的一个重要的原因，是官方在宣传上一直藏着超人不放想保留惊喜，这导致北美开画甚至没能破亿（美元）。然而克罗尔坚称自己的策略没有问题：“我支持我们为之所做的一切努力。那是一个具有战略意义和富有创造性的宣发活动，我对此感到无比骄傲。”
华纳兄弟CEO凯文·辻原表示他想让托比·艾默里奇帮助DC电影找到自己的定位，而不是复制漫威：“华纳兄弟需要继续走自己的路线：推出最庞大、最多元化的电影。这是我们成功的原因。我们不能走迪士尼的路——尽管他们取得了很大的成功，但并不是我们该做的。我们应当继续推出包括各种类型和风格的电影，让未来的片单保持平衡。”
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