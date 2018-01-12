网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

华纳CEO：DC是DC,不应复制漫威风格

"小丑回魂"制作人升任总裁 主导新片制作发行

2018-01-12 08:34:54 来源：Mtime时光网

凯文·辻原发话：“托比（艾默里奇）有权对影片项目放绿灯，而只有我有权对他亮红灯。”


（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 华纳兄弟高层继续着重组步伐，希望通过此举能够打造出一条更精简高效的电影制作流程，拍出更成功的超级英雄电影。托比·艾默里奇（《小丑回魂》《招魂》“指环王”三部曲等影片制作人）晋升为华纳兄弟影业总裁，直接华纳兄弟CEO凯文·辻原（Kevin Tsujihara）负责汇报。

　　而在华纳兄弟工作了二十多年的营销和发行总监苏·克罗尔（Sue Kroll）将退出制片工作。她以前有电影是否制作的决定权，如今权力将转移给托比·艾默里奇。凯文·辻原向外媒透露：“托比（艾默里奇）有权对影片项目放绿灯，而只有我有权对他亮红灯。”

　　今年超级热门的《神奇女侠》取得了惊人的成功，其中就有着克罗尔的功劳。但有不少人认为，她不不适合这个职位——甚至有人士向《TheWrap》透露克罗尔并不喜欢超级英雄电影，尽管克罗尔本人对这种说法表示否认。


托比·艾默里奇与苏·克罗尔

　　但不可否认的是，克罗尔在《正义联盟》的宣发上做的并不成功。业内分析《正义联盟》在票房上失利的一个重要的原因，是官方在宣传上一直藏着超人不放想保留惊喜，这导致北美开画甚至没能破亿（美元）。然而克罗尔坚称自己的策略没有问题：“我支持我们为之所做的一切努力。那是一个具有战略意义和富有创造性的宣发活动，我对此感到无比骄傲。”

　　华纳兄弟CEO凯文·辻原表示他想让托比·艾默里奇帮助DC电影找到自己的定位，而不是复制漫威：“华纳兄弟需要继续走自己的路线：推出最庞大、最多元化的电影。这是我们成功的原因。我们不能走迪士尼的路——尽管他们取得了很大的成功，但并不是我们该做的。我们应当继续推出包括各种类型和风格的电影，让未来的片单保持平衡。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华纳兄弟 DC 神奇女侠 正义联盟 托比·艾默里奇 凯文·辻原
关注时光网微信

相关电影/影人

正义联盟

正义联盟 (2017)

7.4

导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

神奇女侠

神奇女侠 (2017)

7.5

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

小丑回魂

小丑回魂 (2017)

7.2

导演：安德斯·穆斯切蒂

主演：比尔·斯卡斯加德

显示更多∨

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
3

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
4

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
5

《三块广告牌》揽四奖成金球最大赢家

"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝

第75届金球奖落下帷幕。《三块广告牌》最终斩获剧情类最..

查看更多