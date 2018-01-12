凯文·辻原发话：“托比（艾默里奇）有权对影片项目放绿灯，而只有我有权对他亮红灯。”





（本文来自影视生活第一站 时光网）









而在华纳兄弟工作了二十多年的营销和发行总监苏·克罗尔（Sue Kroll）将退出制片工作。她以前有电影是否制作的决定权，如今权力将转移给托比·艾默里奇。凯文·辻原向外媒透露：“托比（艾默里奇）有权对影片项目放绿灯，而只有我有权对他亮红灯。”











托比·艾默里奇与 苏·克罗尔 苏·克罗尔









华纳兄弟CEO凯文·辻原表示他想让托比·艾默里奇帮助DC电影找到自己的定位，而不是复制漫威：“华纳兄弟需要继续走自己的路线：推出最庞大、最多元化的电影。这是我们成功的原因。我们不能走迪士尼的路——尽管他们取得了很大的成功，但并不是我们该做的。我们应当继续推出包括各种类型和风格的电影，让未来的片单保持平衡。”





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