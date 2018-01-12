值得一提的是《伯德小姐》和《逃出绝命镇》的两位年轻导演格蕾塔·葛韦格
与乔丹·皮尔
也双双入围。后者还同时入围了最佳处女作导演奖。而前者葛韦格则称为了奖项史上第8位获得提名的女性。此前七位先后为里娜·韦特缪勒（《七美人》）、兰达·海恩斯（《悲怜上帝的女儿》）、芭芭拉·史翠珊《岁月惊涛》）、简·坎皮恩《钢琴课》、索菲亚·科波拉《迷失东京》、维莱莉·法瑞斯（《阳光小美女》）和凯瑟琳·毕格罗（《拆弹部队》《猎杀本·拉登》）。
同时最佳处女作导演奖入围的还有《帕蒂蛋糕$》、《麦克白夫人》、《猎凶风河谷》和《茉莉牌局》的导演。
作为奥斯卡最佳导演奖的重要参考，DGA奖的提名阵容与奥斯卡奖项并不会100%的一致。因为虽然几乎所有奥斯卡奖投票人都是DGA成员，但也只有两三百人，而DGA则有数以千计的投票量。所以此次没有被提名的像《邮报》导演斯蒂文·斯皮尔伯格、《请以你的名字呼唤我》导演卢卡·瓜达格尼诺仍然有希望入围奥斯卡角逐。
DGA颁奖典礼将于2月3日举行。
DGA最佳导演提名：
吉尔莫·德尔·托罗《水形物语》
格蕾塔·葛韦格《伯德小姐》
马丁·麦克唐纳《三块广告牌》
克里斯托弗·诺兰《敦刻尔克》
乔丹·皮尔《逃出绝命镇》
DGA最佳处女作导演提名：
哲瑞米·加斯珀《帕蒂蛋糕$》
威廉·奥尔德罗伊德《麦克白夫人》
乔丹·皮尔《逃出绝命镇》
泰勒·谢里丹《猎凶风河谷》
艾伦·索金《茉莉牌局》