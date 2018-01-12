吉尔莫·德尔·托罗、格蕾塔·葛韦格、马丁·麦克唐纳、克里斯托弗·诺兰和乔丹·皮尔将角逐导演公会将最佳导演奖。









同时最佳处女作导演奖入围的还有《帕蒂蛋糕$》、《麦克白夫人》、《猎凶风河谷》和《茉莉牌局》的导演。





作为奥斯卡最佳导演奖的重要参考，DGA奖的提名阵容与奥斯卡奖项并不会100%的一致。因为虽然几乎所有奥斯卡奖投票人都是DGA成员，但也只有两三百人，而DGA则有数以千计的投票量。所以此次没有被提名的像《邮报》导演斯蒂文·斯皮尔伯格、《请以你的名字呼唤我》导演卢卡·瓜达格尼诺仍然有希望入围奥斯卡角逐。





DGA颁奖典礼将于2月3日举行。





DGA最佳导演提名：

吉尔莫·德尔·托罗《水形物语》

格蕾塔·葛韦格《伯德小姐》

马丁·麦克唐纳《三块广告牌》

克里斯托弗·诺兰《敦刻尔克》

乔丹·皮尔《逃出绝命镇》





DGA最佳处女作导演提名：

哲瑞米·加斯珀《帕蒂蛋糕$》

威廉·奥尔德罗伊德《麦克白夫人》

乔丹·皮尔《逃出绝命镇》

泰勒·谢里丹《猎凶风河谷》

艾伦·索金《茉莉牌局》