“为爱冒险”预告片中，杨子姗泪流感叹“两条鱼被困住了，互相用口水滋润着对方”；赵又廷为寻生机独自出发，遭遇掉冰窟、遇雪崩等挑战。他被冻成冰块的画面一出现，将“向死而生”的毅力烘托。

该片由关锦鹏担任监制、吴有音编剧并执导、久石让配乐，讲述了婚庆公司老板吴富春（赵又廷饰）和高空物理学家荆如意（杨子姗饰）因一场意外坠机在南极相遇，面对伤痛折磨、物资匮尽的困境，两人彼此依存、互生情愫的纯爱故事。

“为爱冒险”版预告片中，杨子姗泪流感叹“两条鱼被困住了，互相用口水滋润着对方”，呼应着两人被困腹地相濡以沫的境况；赵又廷为寻生机独自出发，连续遭遇掉冰窟、遇雪崩等严酷挑战。他被冻成冰块的画面一出现，瞬间将“向死而生”的不屈毅力烘托。



片中赵又廷饰演的吴富春和杨子姗饰演的荆如意本是两个世界的人，却在生死关头涌出别样的依恋。面对生命的抉择，杨子姗将机会留给了爱人痛诉“我要你好好活下去”，赵又廷则坚定又不舍：“我们活下去。”撕心裂肺的呼唤、共生共死的不离不弃，都让这段爱恋更加动人。











