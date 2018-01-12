网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

赵又廷杨子姗《南极之恋》再曝预告

关锦鹏监制久石让配乐 南极绝境向死而生

2018-01-12 09:52:38 来源：Mtime时光网

“为爱冒险”预告片中，杨子姗泪流感叹“两条鱼被困住了，互相用口水滋润着对方”；赵又廷为寻生机独自出发，遭遇掉冰窟、遇雪崩等挑战。他被冻成冰块的画面一出现，将“向死而生”的毅力烘托。

　　时光网讯  首部南极实拍冒险爱情电影《南极之恋》已定档2月2日公映，今日再曝“致纯爱”版海报和“为爱冒险”版预告，赵又廷杨子姗《致青春》后回归相恋，在南极绝境中经历雪崩、冰窟等威胁，生命在倒数深情却不减，向死而生极致感动。

　　该片由关锦鹏担任监制、吴有音编剧并执导、久石让配乐，讲述了婚庆公司老板吴富春（赵又廷饰）和高空物理学家荆如意（杨子姗饰）因一场意外坠机在南极相遇，面对伤痛折磨、物资匮尽的困境，两人彼此依存、互生情愫的纯爱故事。

　　“为爱冒险”版预告片中，杨子姗泪流感叹“两条鱼被困住了，互相用口水滋润着对方”，呼应着两人被困腹地相濡以沫的境况；赵又廷为寻生机独自出发，连续遭遇掉冰窟、遇雪崩等严酷挑战。他被冻成冰块的画面一出现，瞬间将“向死而生”的不屈毅力烘托。


　　片中赵又廷饰演的吴富春和杨子姗饰演的荆如意本是两个世界的人，却在生死关头涌出别样的依恋。面对生命的抉择，杨子姗将机会留给了爱人痛诉“我要你好好活下去”，赵又廷则坚定又不舍：“我们活下去。”撕心裂肺的呼唤、共生共死的不离不弃，都让这段爱恋更加动人。




   编辑：hello王小羊

关键词： 南极之恋 赵又廷 杨子姗 预告片
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

南极之恋

南极之恋 (2018)

0.0

导演：吴有音

主演：赵又廷 杨子姗

赵又廷

赵又廷

Mark Chao

职业：演员
杨子姗

杨子姗

Zishan Yang

职业：演员
关锦鹏

关锦鹏

Stanley Kwan

职业：导演 | 制作人 | 副导演/助理导演 | 演员 | 艺术指导
吴有音

吴有音

You-yin Wu

职业：导演 | 编剧
久石让

久石让

Joe Hisaishi

职业：原创音乐 | 演员 | 导演 | 编剧
显示更多∨

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
3

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
4

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
5

《三块广告牌》揽四奖成金球最大赢家

"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝

第75届金球奖落下帷幕。《三块广告牌》最终斩获剧情类最..

查看更多