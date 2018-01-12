2018-01-12 09:57:35 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：田羽生
主演：韩庚 郑恺
导演：莱恩·约翰逊
主演：黛茜·雷德利
导演：冯小刚
主演：黄轩 苗苗
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康熙时光
0秒前
巨石快把前任3打下去，这垃圾太丢中国电影的脸了！！
皮尔斯qi
1小时前
恭喜星战8冲击3亿失败，只能争取2.5亿了。哈哈哈！
太极教我当影帝
6小时前
标题虽然只有29个字却深刻地表达了回复人的深深情感，可谓言简意赅，一字千金，字字扣人心弦！再加上以感叹号收尾，点睛之笔，妙笔生花，意境之深远，令人回味无穷，对此我只想说：你刚知道？#滑稽
大师大神
7小时前
游戏票房应该也会不错
M_5252539243小时前
六七亿不能再多了
高尔夫的爹3小时前
漫威脑残巴啦啦能量
我是你爹
歪歪的眼球
星8来内地悄无声息领了便当就走，典型的迪士尼闷声发大财，嘻嘻
想长胖7小时前
把星战真正的内核被改了，还好意思吹。米老鼠真是该死
通过这一部，星战系列在中国的复兴之路彻底破灭
bofu
8小时前
无发可说
棵哇思机
那我说两句，包括这一句，说完
王石头11187小时前
今天我只讲三句话。包括刚才那一句。我的话讲完了。
回憶因為懷念
从芳华开始后，终于上映一部能看的
伊齐基尔
9小时前
星战8反正GG了呀
镭姬杀手
连续多次上影视生活第一站的头条也没解决票房问题啊。前任3貌似都没上过头条。唉。
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