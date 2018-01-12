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《前任3》今日让位《勇敢者游戏》？

《前任3》今日破16亿 新片上午暂时领跑

2018-01-12 09:57:35 来源：Mtime时光网

昨日，《前任3：再见前任》以5228万的成绩蝉联单日票房冠军，累计票房达到15.91亿。20亿+的票房似乎已经成为囊中之物。


      时光网讯 昨日（1月11日）周四，内地票房报收8722万，绝大部分份额仍由《前任3：再见前任》贡献。

      昨日，《前任3：再见前任》以5228万的成绩蝉联单日票房冠军，在大盘中占比60.9%，累计票房达到15.91亿。20亿+的总票房似乎已经成为囊中之物。

      《星球大战：最后的绝地武士》昨日报收980万，位居单日票房亚军，累计票房2.36亿。自首周拿下1.86亿的成绩后，《星球大战：最后的绝地武士》本周目前只斩获5000万票房。

      昨日上映第28天的《芳华》再收票房748万，位居单日票房季军，累计票房13.88亿。

      今日多部新片上映，上午时段《勇敢者游戏：决战丛林》《无问西东》《卧底巨星》暂时处于票房领跑地位。



   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 前任3 星球大战8 芳华
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