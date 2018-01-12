拿到最佳影片的《水形物语》成大赢家，加里·奥德曼拿到影帝。付兰兰未受性丑闻影响，获喜剧类最佳男主角奖。



（本文来自影视生活第一站 时光网）









电影类获奖名单





最佳影片：

《大病》

《请以你的名字呼唤我》

《至暗时刻》

《敦刻尔克》

《佛罗里达项目》

《逃出绝命镇》

《伯德小姐》

《华盛顿邮报》

《水形物语》(获奖)

《三块广告牌》





最佳导演：

吉尔莫·德尔·托罗《水形物语》（获奖）

格蕾塔·葛韦格《伯德小姐》

马丁·麦克唐纳《三块广告牌》

克里斯托弗·诺兰《敦刻尔克》

卢卡·瓜达格尼诺《请以你的名字呼唤我》

乔丹·皮尔《逃出绝命镇》

史蒂文·斯皮尔伯格《华盛顿邮报》





最佳男主角：



提莫西·查拉梅《请以你的名字呼唤我》 提莫西·查拉梅《请以你的名字呼唤我》

詹姆斯·弗兰科《灾难艺术家》

杰克·吉伦哈尔《坚强》

汤姆·汉克斯《华盛顿邮报》

丹尼尔·卡卢亚《逃出绝命镇》

丹尼尔·戴-刘易斯《霓裳魅影》

加里·奥德曼《至暗时刻》（获奖）





最佳女主角：



杰西卡·查斯坦《茉莉牌局》 杰西卡·查斯坦《茉莉牌局》

莎莉·霍金斯《水形物语》

弗兰西斯·麦克多蒙德《三块广告牌》（获奖）

玛歌特·罗比《我，花样女王 》

西尔莎·罗南《伯德小姐》

梅丽尔·斯特里普《华盛顿邮报》





最佳男配角：



威廉·达福《佛罗里达项目》 威廉·达福《佛罗里达项目》

迈克尔·斯图巴《请以你的名字呼唤我》

艾米·汉莫《请以你的名字呼唤我》

理查·詹金斯《水形物语》

山姆·洛克威尔《三块广告牌》（获奖）

帕特里克·斯图尔特《金刚狼3:殊死一战》





最佳女配角：



玛丽·布莱姬《泥土之界》 玛丽·布莱姬《泥土之界》

周洪《缩小人生》

蒂芬妮·哈迪什《嗨翻姐妹行》

霍利·亨特《大病》

阿丽森·詹尼《我，花样女王》

劳里·梅特卡夫《伯德小姐》

奥克塔维亚·斯宾瑟《水形物语》





最佳外语片：



《每分钟120击》 《每分钟120击》

《普通女人》

《他们先杀了我父亲》

《凭空而来》（获奖）

《自由广场》

《西尔玛》





最佳动画片：



《养家的人》 《养家的人》

《寻梦环游记》（获奖）

《神偷奶爸3》

《乐高蝙蝠侠大电影》

《至爱梵高：星空之谜》





最佳原创剧本：

《水形物语》

《伯德小姐》

《华盛顿邮报》

《三块广告牌》

《逃出绝命镇》乔丹·皮尔（获奖）





最佳改编剧本：

《请以你的名字呼唤我》詹姆斯·伊沃里（获奖）

《灾难艺术家》

《泥土之届》

《茉莉牌局》

《奇迹男孩》





最佳歌曲：

Evermore《美女与野兽》

Mystery of Love《请以你的名字呼唤我》

Remember Me《寻梦环游记》（获奖）

Stand Up for Something《马歇尔》

This is Me《马戏之王》





最佳剪辑：

《华盛顿邮报》

《极盗车神》（获奖）

《敦刻尔克》（获奖）

《银翼杀手2049》

《水形物语》





最佳特效：

《银翼杀手2049》

《敦刻尔克》

《水形物语》

《雷神3:诸神黄昏》

《猩球崛起3:终极之战》（获奖）

《神奇女侠》





最佳配乐：

亚历山大·迪普拉《水形物语》（获奖）

强尼·格林伍德《霓裳魅影》

达里奥·马里安奈利 《至暗时刻》

本杰明·沃菲斯齐、汉斯·季默《银翼杀手2049》

约翰·威廉姆斯《华盛顿邮报》

汉斯·季默《敦刻尔克》





最佳发型化妆：

《美女与野兽》

《至暗时刻》（获奖）

《我，花样女王》

《水形物语》

《奇迹男孩》





最佳服装设计：

《银翼杀手2049》

《霓裳魅影》（获奖）

《美女与野兽》

《神奇女侠》

《水形物语》





最佳艺术指导：

《水形物语》（获奖）

《东方快车谋杀案》

《敦刻尔克》

《银翼杀手2049》

《美女与野兽》

《霓裳魅影》





最佳摄影：

《银翼杀手2049》罗杰·迪金斯（获奖）

《敦刻尔克》

《水形物语》

《泥土之界》

《请以你的名字呼唤我》





最佳群戏：

《敦刻尔克》

《伯德小姐》

《泥土之界》

《华盛顿邮报》

《三块广告牌》（获奖）





最佳科幻、恐怖电影

《银翼杀手2049》

《逃出绝命镇》（获奖）

《小丑回魂》

《水形物语》





最佳动作片：



《极盗车神》 《极盗车神》

《金刚狼3:殊死一战》

《雷神3:诸神黄昏》

《猩球崛起3:终极之战》

《神奇女侠》（获奖）





最佳喜剧片：



《大病》（获奖）

《灾难艺术家》

《嗨翻姐妹行》

《我，花样女王》

《伯德小姐》





最佳喜剧女演员：



蒂芬妮·哈迪什《嗨翻姐妹行》 蒂芬妮·哈迪什《嗨翻姐妹行》

佐伊·卡赞《大病》

玛歌特·罗比《我，花样女王》（获奖）

西尔莎·罗南《伯德小姐》

艾玛·斯通《性别之战》





最佳喜剧男演员：

史蒂夫·卡瑞尔《性别之战》

詹姆斯·弗兰科《灾难艺术家》（获奖）

克里斯·海姆斯沃斯《雷神3：诸神黄昏》

库梅尔·南贾尼《大病》

亚当·桑德勒《迈耶洛维茨的故事》





最佳新人演员：

麦肯纳·格蕾丝《天才少女》

达芙妮·基恩《金刚狼3:殊死一战》

Brooklynn Prince《佛罗里达项目》（获奖）

米莉森·西蒙斯《寂静中的惊奇》

雅各布·特瑞布雷《奇迹男孩》



