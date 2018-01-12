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张静初被“雪藏”5年的电影曝海报

《我的影子在奔跑》讲述自闭症儿童故事

2018-01-12 10:17:02 来源：Mtime时光网

在长达五年的等待里，《我的影子在奔跑》终登院线，听闻消息后，在北京孤独症儿童康复协会的大力支持下，天真者的绘画工作室的9位患有自闭症的孩子们为电影创作了12幅充满想象的画作。

　　时光网讯  由田壮壮担任艺术总监、张静初主演的《我的影子在奔跑》今日发布了名为“12个世界”的特别版海报，这12款海报由9个自闭症孩子亲手绘制而成，鲜艳的色彩，充满想象的构图，让这组海报充满爱与温情。

　　《我的影子在奔跑》讲述了身患自闭症的修直在妈妈田桂芳的呵护下健康成长的故事。影片原定于2013年上映，后来由于宣传费用难筹、和原发行公司解约等等原因沉默了5年。五年里，该片29次入围全球各类电影节、电影展各类奖项提名，并8次获奖，电影对自闭症与母爱的描述感动了很多人，对艾斯伯格综合征的关注也得到了社会多方面的认可。

　　在长达五年的等待里，在众多的期待声中，《我的影子在奔跑》终登院线，定档2018年1月16日。听闻《我的影子在奔跑》上映的消息后，在北京孤独症儿童康复协会的大力支持下，天真者的绘画工作室的9位患有自闭症的孩子们为电影创作了12幅充满想象的画作，他们分别是郜子轩、张一凡、岳以铭、杨东东、王鹏云、陈沛、杨靖元、杨鑫、兰平梁。

　　《我的影子在奔跑》制片人丁文剑在收到这12幅画作后，说道：“这些作品和我们电影的气质很一致，这些孩子作为创作者参与到这部电影中来，这是我们的惊喜，也让我们片方感觉温暖，感谢他们为我们的电影创作出了这么充满想象力的作品，这部电影是我们大家的。我们都不孤独。特别感谢他们，衷心希望这些孩子能够健康快乐的成长下去。这是我们共同的创作。”


   编辑：hello王小羊

关键词： 我的影子在奔跑 自闭症 海报
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