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法国动画《丛林大乱斗》曝人物关系预告

虎纹企鹅神秘身世揭晓 电影有望引进国内

2018-01-12 10:45:23 来源：Mtime时光网

《丛林大乱斗》发布“亲情、友情、敌情”主题预告片，虎纹企鹅的身世初显端倪，丛林小神兵也尽数登场，更有反派考拉魔王霸气现身。据悉，《丛林大乱斗》有望引进国内院线。

　　时光网讯  法国备受追捧TV动画改编的电影《丛林大乱斗》继概念海报及预告发布之后，近日又发布了首支“亲情、友情、敌情”主题预告片，虎纹企鹅的身世初显端倪，丛林小神兵也尽数登场，更有反派考拉魔王霸气现身。据悉，《丛林大乱斗》有望引进国内院线。




　　预告片中，丛林深处的一声爆破打破了原本安宁祥和的早晨，动物们被吓得四散而逃，而伴着怀抱着小丑鱼的虎纹企鹅一声“duty call”，预示着丛林小神兵的闪亮登场。

　　此次除了丛林小神兵之外，首次出现了两个重要的角色：和企鹅亲密无间一同亮相的森林之王；身处熊熊烈火却依旧凶神恶煞的大考拉。预告中身为森林之王的老虎却与企鹅其乐融融地生活在一起，而大家印象中呆头呆脑的考拉，竟然在吹胡子瞪眼地朝丛林丢炸弹，这脑洞大开的剧情设定不由得让人心生好奇，究竟虎纹企鹅与它们会是怎样的特殊关系，又会带来一场怎样的冒险？




　　《丛林大乱斗》作为法国人气爆棚的TV动画的最新改编，主创团队在承接原版故事的基础上，增添了全新的角色阵容，在预告中有两个娇小身影几乎是昙花一现，一个是被企鹅抱在怀里的小丑鱼，还有一个是站在考拉背上的跟班螃蟹，想必此次的故事会因为这两只小萌物的加入变得更加有趣。

   编辑：hello王小羊

关键词： 丛林大乱斗 法国动画 预告片
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