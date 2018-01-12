《金钱世界》发布一则米歇尔特辑视频，曝光大量女主角家庭的新镜头，盖尔与丈夫、孩子温情嬉闹，不同于此前预告所透露的孤立无援的坚强女性形象，特辑展现出高知女性盖尔的前后期情感跨度。

时光网讯 近日，雷德利·斯科特导演的新作《金钱世界》发布一则米歇尔特辑视频，曝光大量女主角家庭的新镜头，盖尔与丈夫、孩子温情嬉闹，不同于此前预告所透露的孤立无援的坚强女性形象，特辑展现出高知女性盖尔的前后期情感跨度。饰演者米歇尔·威廉姆斯四次入围奥斯卡、五次提名金球奖，被业内视为好莱坞最有实力的女演员之一。据悉，电影《金钱世界》有望引进内地。





《金钱世界》由震惊世界的盖蒂家族绑架案改编，但在原本的故事框架间进行了适当展开：16岁少年被黑帮绑架，他的世界首富爷爷却拒绝支付1700万美元的巨额赎金。米歇尔·威廉姆斯此次在电影《金钱世界》中饰演了一位独立坚强的母亲盖尔。

她在特辑中透露，盖尔原本拥有一个刚建立的美满家庭，却因为远赴罗马投靠首富保罗·盖蒂而分崩离析，这也成为了这起绑架案的导火索。因为救子心切，净身出户的盖尔不得不与首富家族和绑匪展开一场谈判拉锯战。米歇尔在特辑中直言，该片最大的矛盾就在于“盖尔的资金需求与保罗·盖蒂的不愿给予”。

特辑中最新曝光大量关于盖尔家庭的全新镜头，通过暖黄色调展现了盖尔这一角色前期的温情一面，与后期的坚强的独立女性形象形成鲜明对比。米歇尔·威廉姆斯细腻地处理了这一角色的前后反差，正如烂番茄网友评价，米歇尔饰演的女主角“既有盖尔·盖蒂的冷静谨严，又有作为母亲的热情、作为被绑架者家人的翻腾的怒意”，诸多情绪交织，使盖尔这一角色成为本片一大焦点。





凭借在金钱世界中这一情感跨度巨大的母亲角色，米歇尔·威廉姆斯也再度提名金球奖剧情类电影最佳女主角。此前，米歇尔曾因《海边的曼彻斯特》、《断背山》等作品四次入围奥斯卡金像奖和金球奖，英国《每日镜报》的Chris Hunneysett认为米歇尔应该当之无愧地获得这些最高荣誉。

据悉，为了更贴近历史上盖尔的真实形象，在拍摄《金钱世界》时，米歇尔苦练70年代的美国口音，力求完美还原这一上世纪的女性角色。对于米歇尔在该片中的表现，《星期日独立报》的Hilary A White评价其“令人惊叹且细致入微”，有影评人观影后称“这是米歇尔近期最好的一次表现”。有媒体曝光米歇尔以仅80美元的日薪参与《金钱世界》补拍，米歇尔也在采访中谈到自己为了配合导演完成作品，“可以牺牲一切假期”，甚至不要薪水，这种艺德也令她广获好评。