近日颇受关注的剧情片《金钱世界》的主演马克·沃尔伯格、米歇尔·威廉姆斯、克里斯托弗·普卢默一同接受了时光网专访，影片因为重拍而引发了不少话题，主演们对此有什么要说的呢？

（本文来自影视生活第一站 时光网）







《金钱世界》定档海报









所有主演都表达了一个共同的愿望，那就是并不希望这部影片的评论被史派西事件所左右。我们谈到了主演们对斯科特大胆举动的反应，他们对史派西的想法，在有限的时间内重拍大量镜头的实质性挑战，以及其它的一些话题。《金钱世界》国内定档3月2日。









中文预告片 作为《金钱世界》的发行方，这就让索尼影业面临一个非常困难的抉择。在这部原定12月22日上映的影片中，史派西饰演一个贪婪并知名度极高的配角。





索尼影业似乎只有三种选择，但每一种好像都不太尽如人意：要么如期上映影片，接受将如潮水般袭来的批评，并继续依靠性侵丑闻缠身的演员赚钱；要么推迟至18年，等到史派西的丑闻风波过去一些再上映；或是干脆放弃这部片子，承受巨大的经济损失。









《金钱世界》描述了一个真实的事件。16岁的约翰·保罗·盖蒂三世（查理·普拉默饰，他与克里斯托弗·普卢默没有亲戚关系）遭到绑架，他绝望的母亲盖尔（米歇尔·威廉姆斯饰）决定说服其身为亿万富翁的爷爷保罗·盖蒂帮付赎金。





保罗·盖蒂（克里斯托弗·普卢默饰）拒绝了她的请求，但绑架她儿子的劫匪变得越来越残忍无常，迫使Gail使出浑身解数来想办法使盖蒂转变心意。因为儿子的性命危在旦夕，盖尔不得不与盖蒂的私人安全顾问、前CIA侦查员蔡斯（马克·沃尔伯格饰）联手，与时间赛跑，真挚、持久的爱最终还是打败了金钱。





接下来，让我们听听主创们对于重拍和电影本身有什么看法吧。