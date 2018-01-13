《金钱世界》定档海报
所有主演都表达了一个共同的愿望，那就是并不希望这部影片的评论被史派西事件所左右。我们谈到了主演们对斯科特大胆举动的反应，他们对史派西的想法，在有限的时间内重拍大量镜头的实质性挑战，以及其它的一些话题。《金钱世界》国内定档3月2日。
重拍的源头，在于2017年10月29日，安东尼·拉普曝出在其14岁时，好莱坞明星凯文·史派西
曾对他进行猥亵并性侵未遂的事实。之后的两周，陆续有受害者站出来指证，证明这并不是一次偶然事件，而是史派西长期性骚扰与性侵犯他人的曝光。
作为《金钱世界》的发行方，这就让索尼影业面临一个非常困难的抉择。在这部原定12月22日上映的影片中，史派西饰演一个贪婪并知名度极高的配角。
索尼影业似乎只有三种选择，但每一种好像都不太尽如人意：要么如期上映影片，接受将如潮水般袭来的批评，并继续依靠性侵丑闻缠身的演员赚钱；要么推迟至18年，等到史派西的丑闻风波过去一些再上映；或是干脆放弃这部片子，承受巨大的经济损失。
令人意外的是，导演雷德利·斯科特
发掘出了另一种可能：找克里斯托弗·普卢默重拍史派西的所有戏份，并在十一月底的九天内重拍电影的多数场景。这样就确保了影片能在12月25日上映。
《金钱世界》描述了一个真实的事件。16岁的约翰·保罗·盖蒂三世（查理·普拉默饰，他与克里斯托弗·普卢默没有亲戚关系）遭到绑架，他绝望的母亲盖尔（米歇尔·威廉姆斯饰）决定说服其身为亿万富翁的爷爷保罗·盖蒂帮付赎金。
保罗·盖蒂（克里斯托弗·普卢默饰）拒绝了她的请求，但绑架她儿子的劫匪变得越来越残忍无常，迫使Gail使出浑身解数来想办法使盖蒂转变心意。因为儿子的性命危在旦夕，盖尔不得不与盖蒂的私人安全顾问、前CIA侦查员蔡斯（马克·沃尔伯格饰）联手，与时间赛跑，真挚、持久的爱最终还是打败了金钱。
接下来，让我们听听主创们对于重拍和电影本身有什么看法吧。