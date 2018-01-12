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马特达蒙新片"出轨"朱丽安摩尔？！

《迷镇凶案》新预告氛围惊悚 家庭阴谋暴力升级

2018-01-12 11:46:07 来源：Mtime时光网

犯罪喜剧《迷镇凶案》今日上映，片方发布全新预告惊悚感升级。
      时光网讯 由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演，马特·达蒙朱丽安·摩尔奥斯卡·伊萨克等众多好莱坞一线明星主演的犯罪喜剧《迷镇凶案》，于2018年1月12日国内上映。《迷镇凶案》讲述了上世纪50年代美国平静小镇上发生的一起凶杀案，由此引发了一系列事件。影片之前曾入围第74届威尼斯电影节主竞赛单元和第42届多伦多电影节特别展映单元，其饱含黑色幽默和重重悬念的剧情备受好评。影片不仅通过50年代的故事讽刺美国社会当下的问题，更有马特·达蒙、朱丽安·摩尔这样的一线巨星倾情演绎，还有科恩兄弟作品一贯的黑色幽默，可谓精彩纷呈。

政治讽刺：乔治·克鲁尼揭开中产阶级生活完美外衣

      《迷镇凶案》的豪华阵容配置打造的却并不是一部爆米花式的好莱坞大片，而是一部具有政治讽刺性的犯罪悬疑喜剧。整个故事线索中可以看到导演的讽刺意味浓烈，对于故事人物的设定，乔治·克鲁尼表示：“加德纳有份体面的工作，有妻子有儿子，几乎是美国普通家庭的缩影，朱丽安·摩尔同时饰演妻子的妹妹，也是家庭成员之一，这就是故事的设定，完美家庭、完美生活，中产阶级经历的一切，努力赚钱。有趣的是在这层完美外衣之下发现事情肯定不会一直这么完美，影片里这场冒险历程就是一层层揭露，并发现他们的生活故事还能变得多糟糕。”无论是家庭危机还是种族歧视的故事，都是导演乔治·克鲁尼和当代社会的对话，对政治的敏感使他无法忽视美国当下正在发生的变化，出于对美国社会现状的反思而拍摄了这部《迷镇凶案》，其背后的深意引人深思。

阵容豪华：马特·达蒙增肥出演 朱丽安·摩尔一人饰两角

      《迷镇凶案》最吸引人的除了悬念重重的故事情节之外，就是几位演技派在戏里的合作了。马特·达蒙的增肥造型从开拍到上映一直十分引人关注，造型源于他做功课时查阅了很多历史照片，想要找到他所饰演角色的理想体貌特征，发现50年代的美国男子很少健身，于是就有了增重到200斤的造型。谈到对角色的理解，达蒙在接受采访时曾说，“从表面来看他就是那种无趣的邻居住在隔壁，努力工作，有老婆有儿子，是那种极为普通的人，但随着影片的发展一层层揭开伪装，才认识到他的真实面目是个非常阴暗的角色，这种角色我之前从未尝试过，我不经常演坏人，但我演过各种各样的好人，加德纳在我们的观察中是属于企图掌控局势却不断遭遇失败的类型。”

      奥斯卡最佳女主角朱丽安·摩尔此次在片中一人分饰性格迥异的姐妹两人，每个眼神和动作都能让人感受到她演技的强大。谈到为何出演这部影片，朱丽安·摩尔坦言，除了因为导演是乔治·克鲁尼之外，也是因为很喜欢这个类型片：“我很喜欢拍类型片，这是部黑色喜剧片，也是社会讽刺片。这个故事最吸引我的地方是，我喜欢看到人们关注的事把他们引向错误的路，我喜欢剧本里所有黑暗的地方，我喜欢笨贼作案的本质，结果都偏离了预想的方向，他们不断地把事情搞砸，所有这些在我看来都很有趣，能参与这种复杂风格的影片很有意思。”

剧情曲折：海外媒体评价“展现科恩兄弟风格，对人性展开深入探讨”

      《迷镇凶案》充满起伏转折的剧情也是影片最吸引人之处，故事是关于一个家庭因为盗贼闯入然后分崩离析，一个小镇因为一家黑人的搬入而陷入癫狂，两条故事线索交织共进，关键人物逐一登场，最后走向不可控制的局面。澳大利亚《Rescu》基娃·斯特拉顿曾评价影片“展现了科恩兄弟的风格，黑暗荒谬，对人性展开深入探讨”，英国《独立报》杰弗里·麦克纳布表示，“《迷镇凶案》由科恩兄弟编剧，是一部黑色喜剧，稍具暴力性，同时又探讨了在美国中产白人阶级中的种族歧视和虚伪问题。”《迷镇凶案》于1月12日国内上映，对犯罪悬疑喜剧感兴趣的观众可以在大银幕上观赏马特·达蒙、朱丽安·摩尔这些实力演技派如何演绎黑色幽默。

   编辑：Joker

关键词： 迷镇凶案 预告 马特·达蒙 朱丽安·摩尔
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