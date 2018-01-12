《恋爱先生》同时发布“盛装”版开播海报和五分钟超长片花。作为首个来比利时取景的中国电视剧团队，受到比利时当地政府的高度重视。

时光网讯 电视剧《恋爱先生》作为开年大剧今日正式登陆东方卫视、江苏卫视黄金档。《恋爱先生》由靳东、江疏影等演员出演，作为“先生”系列的又一力作，被业内认定是继《好先生》后的又一都市爆款剧集。今日电视剧同时发布“盛装”版开播海报和五分钟超长片花。





在五分钟超长片花中，靳东饰演的牙医程皓正在向江疏影饰演的罗玥表明自己“恋爱顾问”这一身份。他深谙情场套路，被誉为“除了跨物种，就没有撮合不成的爱情”。在程皓的“秘密基地”中，出现的各种结婚照也显示着他硕果累累的战绩。此外，他还挑战职业生涯最高难度，帮助田雨饰演的邹北业追求宋妍霏饰演的北漂模特乔伊林。





然而，再优秀老师也有着解不出的恋爱难题：自己不仅在欢喜冤家罗玥和辛芷蕾饰演的女神顾遥间犹豫，还对自己好兄弟——李乃文饰演的张铭阳所遇到的情感问题束手无策。“牙疼难治还是心病难医”这不仅是程皓作为“金牌牙医”和“恋爱顾问”所面临的职业终极难题，也是剧集所要讨论的重点。不管是治牙还是愈心，套路终抵不过一个“爱”。

值得一提的是，《恋爱先生》作为首个来比利时取景的中国电视剧团队，受到比利时当地政府的高度重视。VTM-NEWS，ATV-NEWS，VRT-NEWS三家当地重量级电视台及GVA-NEWS，HLM-NEWS，DE MORGEN，DE TIJD四家知名新闻报纸媒体对《恋爱先生》此次拍摄进行了报道。