2018-01-12 15:21:10 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
陈漫掌镜周冬雨新写真仙气十足
艳压群芳!杰西卡查斯坦"马德里不思议"
长发、西装、陋巷，赵薇新写真耍酷
用微笑融化你！日“治愈系”女王TOP10
编辑：Joker
导演：安东尼·罗素
主演：伊万杰琳·莉莉
Robert Downey Jr.
Chris Evans
Paul Rudd
验证码：
黑月n
2分钟前
最后肯定得煽情一把，追了这么久冲着情怀怕是一把眼泪也省不下了
口含玉无敌
13分钟前
拍完了，可是有一种说不出的感觉，真心希望没结束！
Fidelio
15分钟前
钢铁侠和美国队长为毛长得像爸爸和儿子，虽然在剧中每队年龄比钢铁侠大，但其实可以尝试演一下
Alaneans
17分钟前
应该不是按剧本顺序来的，这不是最后一幕
M_1502082211531269736
23分钟前
DC与漫威电影对比：
剧情设定：DC――表面空壳；漫威――无限六宝石
画面：DC――一片黑暗；漫威――色彩斑斓
场面：DC――废话连篇；漫威――火爆十足
气氛：DC――死气沉沉；漫威――激动人心
造型：DC――着装混乱；漫威――忠实原著
演员退演：DC――“有多远就滚多远，简直是超级英雄角色扮演的耻辱！”；漫威――依依不舍
角色登场故事顺序：DC――第一次组团战（初次登场）――起源时期――二次组团战――第一次组团战之后的个人故事――起源时期之后（第一次组团战之前的故事）；漫威；起源时期（初次登场）――第一次组团战――第一次组团战之后的个人故事――第二次组团战――第二次组团战之后的个人故事
结局：DC――坏人拯救世界（《自杀小队》）；漫威――大团圆胜利（《复仇者联盟》）
彩蛋：DC――专挖坑不会填，甚至前作的坑也不管 ；漫威――为明年英雄预热，铺垫完美无缝连接；
计划：DC――操之过急；漫威――时机成熟实事求是
主要观影集体：DC――脑残粉；漫威――男女老少
公关：DC――各种演员导演分歧剧本重写档期延期；漫威――做事到位
形象地位：DC――高知名/低美誉（臭名远扬）；漫威――高知名/高美誉（叫好叫座）
总结：漫威出品必属佳作精品；DC出品必属烂片！
24分钟前
楚枫
32分钟前
《复仇者联盟大战正义联盟》，才是终极大戏。
阿飞75
1小时前
还差一部大戏才能解甲归田吧，期待大事件：X战警大战复仇者联盟
康熙时光
惊队保密的真好啊
梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援
媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息
直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美
周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？
"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝
查看更多