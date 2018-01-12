网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《复仇者联盟4》杀青！群星瓜分巨型灭霸

美队钢铁侠最后一场戏曝光 唐尼导演合影忙

2018-01-12 15:21:10 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟4》宣布杀青，最后一天拍摄的“钢铁侠”小罗伯特·唐尼与“美队”克里斯·埃文斯大演对手戏。剧组还搬来以只巨型灭霸蛋糕给大家瓜分。请对反派好一点......
　　时光网讯 导演罗素兄弟今天宣布《复仇者联盟4》长达五个月的拍摄工作已经结束，漫威电影宇宙第三阶段的收山制作正式杀青。

　　“钢铁侠”小罗伯特·唐尼、“美国队长”克里斯·埃文斯与“蚁人”保罗·路德在当天一同现身拍摄现场，多张美队与钢铁侠互动的拍摄画面也被曝光出来。为了庆祝拍摄结束，《复联4》剧组还准备了一款灭霸形状的大蛋糕给所有卡司分享。

　　据悉，《复联4》之后很多英雄将“卸甲归田”，部分角色是是死亡还是淡出暂无定论，影片已定档2019年5月3日在北美上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 片场照 小罗伯特·唐尼 克里斯·埃文斯 保罗·路德
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

复仇者联盟4

复仇者联盟4 (2019)

0.0

导演：安东尼·罗素

主演：伊万杰琳·莉莉

小罗伯特·唐尼

小罗伯特·唐尼

Robert Downey Jr.

职业：演员 | 制作人
克里斯·埃文斯

克里斯·埃文斯

Chris Evans

职业：演员 | 制作人 | 导演
保罗·路德

保罗·路德

Paul Rudd

职业：演员 | 编剧
显示更多∨

会员评论 (42)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
3

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
4

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
5

《三块广告牌》揽四奖成金球最大赢家

"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝

第75届金球奖落下帷幕。《三块广告牌》最终斩获剧情类最..

查看更多