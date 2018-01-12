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人类躯体"保鲜袋"储藏几百年不腐

Netflix科幻剧《碳变》发新预告&海报

2018-01-12 15:53:51 来源：Mtime时光网

《碳变》新预告进一步展现的剧情脉络，而四张角色海报则展现了人类躯体将以怎样的方式被储藏保鲜几百年，画面极富冲击力。

《碳变》预告片

　　时光网讯 Netflix赛博朋克科幻新剧《碳变》（又名《副本》）今日发布一支全新预告和四张角色海报。预告片进一步展现的剧情脉络，而四张角色海报则展现了人类躯体将以怎样的方式被储藏保鲜几百年，画面极富冲击力。

　　《碳变》根据科幻作家理查德·摩根所著同名小说改编。讲述一位日裔美国人Takeshi Kovacs的意识在他死后几百年被转移至一个白人男子Joel Kinnaman（乔尔·金纳曼 饰）的身体上，这位白人男子又受雇于世界首富Laurens Bancroft（杰姆斯·鲍弗 饰），去追后者被杀害的真相。从这支预告片来看，该剧将充斥大量的暴力动力，犯罪杀戮和激情元素。

　　该剧由乔尔·金纳曼、杰姆斯·鲍弗等主演，首季共10集，将于2月2日Netflix上线。 

   编辑：ruo

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关键词： 碳变 netflix 预告片 海报
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