昨天，又有五位女性演员接受《洛杉矶时报》采访曝光弗兰科的“不妥举止”和“性剥削行为”，其中四位曾经是弗兰科的学生，还有一位表示弗兰科过去是她的导师。









她们表示自己一度相信弗兰科能够给予她们职业上的进步。在多部弗兰科电影里出镜过的Sarah Tither-Kaplan认为“那是一种滥用权力，存在一种开发非明星的女性、并且认为女性是可以被替代的文化风气”。





Tither-Kaplan告诉《洛杉矶时报》三年前她跟弗兰科还有其他几个女演员拍过一场裸体狂欢戏，弗兰科在拍摄时将其他女演员们私处佩戴的塑料保护罩摘掉，然后模拟与她们进行口交。接着，在场的女演员们被要求表演一幕剧本里没有的戏，她们要赤裸上身并戴动物骷髅头冠围着弗兰科跳舞。有一位拒绝表演这场戏的女演员第二天就被开除了。





Tither-Kaplan 2012年，弗兰科曾在好莱坞的Playhouse West学校授课。弗兰科的昔日学生Hilary Dusome与Natalie Chmiel讲述了她们共同经历的一部弗兰科“艺术电影”拍摄。她们被告知拍摄的影像将被用于某牛仔裤品牌广告，但她们认为“在脱衣舞俱乐部里拍摄是不职业并且充满敌意的”。拍摄进行到一半的时候，弗兰科穿着女性内衣戴着面具走出来问：“谁想把上衣脱掉？”然而并没有人回应，弗兰科便暴怒离场。





Dusome表示：“我觉得他在开始授课的本意并不坏，但是他踏上了一条糟糕的路，在此期间伤害了很多人。”Chmiel指出：“他就是在占我们的便宜，我们迫切的需要工作，需要参与大的项目。”詹姆斯·弗兰科的律师针对此事向《洛杉矶时报》回应道：“弗兰科先生没有说过那样的话。”





弗兰科1月9日在国家评论协会奖上发言 在Playhouse West学校的帮助下，弗兰科于2014年创立了位于纽约与洛杉矶的电影学校Studio 4，他在那里教授表演并指导过数以百计的年轻演员与电影制作者。这两家学校在去年秋天已经关掉了，学员们对Studio 4的突然关闭感到震惊而且不解，他们并没有被告知学校关门的原因。





Studio 4与弗兰科的电影公司Rabbit Bandini Productions曾经宣称将直接从他的学生里选择演员，学员们可以参与到弗兰科的多部电影和艺术项目里。然而Studio 4的学生Devyn LaBella表示“他们告诉我们说电影里有些小角色是专门留给学院的——通常那些角色都是需要额外工作或者需要裸体的角色。我当时并没有签约经纪公司，所以我想‘反正我也拿不到好的试镜机会，所以这些可能就是我的机遇了’”。





另一位Studio 4的Katie Ryan佐证了LaBella的描述：“他们会让大家觉得，如果我们愿意去他的项目里表演裸戏或者性场面，就能拿到那些潜在的角色”她告诉记者：多年来她收到过海量来自弗兰科的电子邮件要她去试镜妓女的角色。





弗兰科的律师说“弗兰科对Ryan女士宣称的这些事情并不知情”。负责管理Studio 4的Vince Jolivette（同时也是弗兰科Rabbit Bandini电影公司的合伙人）在弗兰科律师的声明中表示：“这家学校一直以来都运营的很职业”。





弗兰科的冲奥之路蒙上阴影 弗兰科入行20年来不乏争议性行为，2014年他曾经给一位17岁的英国女孩发Instagram约她在一家纽约剧院外见面，问她是否有男友、有没有到18岁。当对方告诉弗兰科自己还没有成年之后，他依然问了这个姑娘住在哪家酒店以及需不需要他去开一间房。整个事件过程被完全曝光后，弗兰科在脱口秀节目上进行了公开道歉，表示“我感到很难堪，我猜我就是一个说明社交网络多么狡猾的案例。我展示了糟糕的判断力，我也学到了我的教训。”





弗兰科日前出席《扣扣熊深夜秀》时对推特上的指责进行了公开回应，他面对镜头告诉所有人：“在我的生命里，我为能够为自己做过所有事承担责任而骄傲，我必须做到这点才能让自己保持平静。我在推特上听说的那些事情是不准确的。但我完全支持人们站出来，然后有能力去发声，因为他们长久以来都没有发声的渠道。所以我不愿意让他们以任何形式停止发声。如果我做了错事，我会补救它的，我必须这么做。”





值得注意的是，今年奥斯卡奖提名的最后一轮投票将在今天结束，不知这轮风波是否会给弗兰科的颁奖季之路蒙上阴影。