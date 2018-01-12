由许晴、伊桑·霍克主演的电影《24小时末路重生》曝亲情剧照，这对“跨国警匪CP”以一己之力对抗强大的跨国组织，为孩子而搏命，引起观众的共鸣。









此刻的杀手与重生后的处境截然不同，两种状态间巨大的变化引人遐想，他曾遭遇何种惊天变故；而许晴饰演的国际女刑警躺在病床上神情温柔，似乎已经陷入与儿子的回忆之中，让人不禁猜测，失去亲情是否是这对“跨国警匪CP”最终携手共闯敌营的原因？





从此番曝光的剧照中可以看出，伊桑·霍克与许晴身边还出现了一位小男孩。许晴面对这位坐在地上的男孩露出欣慰的微笑，眼神里满是慈爱。伊桑·霍克则是满脸的紧张与关切，一只手护住男孩的胳膊，像是在检查男孩是否受伤。这是二人首次展现决绝以外的情感，此刻的两人不再是杀手与刑警，而是男孩面前柔情的长辈。





伊桑·霍克脸上带血显然是经历了一番生死打杀，他紧紧抱住孩子的画面就和所有父亲表达爱意一样，内敛而深沉，不禁引发了观众对剧情的猜测，亲情线也成为电影的一大看点。 通过一系列剧照可以看出，亲情或成伊桑·霍克和许晴两人共同闯入犯罪组织“老巢”的重要原因。，为了孩子搏命的温情戏码也为这部电影增色不少。





编辑：隐饮