《英雄本色2018》曝动作特辑，王凯在戏台前的追逐打戏，以及王大陆在居酒屋中满脸伤痕的激烈缠斗，都是既有武打张力也有场景美感的动作戏，该片将于2018年1月18日上映。









提及电影拍摄中的动作戏码，主创们也一致评价“帅、潇洒、爷们儿”。根据人物角色的不同设定，王凯跑步、射击、散打、跳水样样全能，他评价自己的打戏“邪、痞、有江湖气”，更跃跃欲试地表示“打戏其实拍的也还行”。作为警察的马天宇则最擅长用枪，在特辑中，他透露自己拿到枪的时候很是激动，心想“哇，挑战来了”。而打戏最多的当属王大陆，肉搏战接连上演，简直堪称“散打冠军”。









王凯在戏台前的追逐打戏，以及王大陆在居酒屋中满脸伤痕的激烈缠斗，都是既有动作张力也有场景美感。“成家班”的动作设计干净利落，招式有来有回，让主创和观众都过足了戏瘾。王大陆在楼梯上的一段“背滑”动作更是让人眼前一亮。





编辑：隐饮