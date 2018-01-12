时光网讯
由丁晟
执导，王凯
、马天宇
、王大陆
、余皑磊
、林雪
、吴樾
主演的电影《英雄本色2018》
将于1月18日全国公映。片方今日曝光动作特辑，众主创畅谈这次接触动作戏的感受。由成家班设计的精彩动作戏码让大家过足“打瘾”，导演也对大家的拼劲儿很是满意，表示“他们表现都非常好”。
在本次动作特辑的片头，王凯与王大陆先秀了一段日语，两人一字一顿地学习新语种的场景也很是可爱。作为一部以兄弟情为主题的警匪动作片，主创们在电影《英雄本色2018》
的拍摄过程中都经历了不少锻炼。动作特辑中一排排闪着冷光的枪械和码头火光四溅的决战场景，都体现出这是一部“气场十足”的硬汉电影。
提及电影拍摄中的动作戏码，主创们也一致评价“帅、潇洒、爷们儿”。根据人物角色的不同设定，王凯跑步、射击、散打、跳水样样全能，他评价自己的打戏“邪、痞、有江湖气”，更跃跃欲试地表示“打戏其实拍的也还行”。作为警察的马天宇则最擅长用枪，在特辑中，他透露自己拿到枪的时候很是激动，心想“哇，挑战来了”。而打戏最多的当属王大陆，肉搏战接连上演，简直堪称“散打冠军”。
在本次动作特辑中，导演还透露了电影《英雄本色2018》
的动作戏是由老朋友“成家班”设计的。这已经不是“成家班”与丁晟导演的第一次合作了，双方已有的默契也为电影的拍摄奠定了良好基础。
王凯在戏台前的追逐打戏，以及王大陆在居酒屋中满脸伤痕的激烈缠斗，都是既有动作张力也有场景美感。“成家班”的动作设计干净利落，招式有来有回，让主创和观众都过足了戏瘾。王大陆在楼梯上的一段“背滑”动作更是让人眼前一亮。
编辑：隐饮