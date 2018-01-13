只要吓不死，就往死里吓！
2017年惊悚恐怖佳片回顾
虽然2017年已经结束，但你未必已经看完这一年来所有的好电影，今天我们专门回顾一下惊悚/恐怖片部分，肾上腺素飚一波！→
2018-01-13 08:56:23 来源：Mtime时光网
-
写在最前
2017年，相比之下不太被主流观众所追捧的恐怖片终于有了大放异彩的机会。其中，翻拍作品《小丑回魂》连续几周称霸北美票房，最终打破多项纪录，成为好莱坞票房中一匹“吓到人”的黑马；由黑人导演乔丹·皮尔执导的小成本恐怖片《逃出绝命镇》独树一帜，在年底颁奖季各大榜单提名中频频亮相。
除此以外，“招魂”宇宙又往前迈了一步，《安娜贝尔2：诞生》口碑超越前作；同为系列续集的《电锯惊魂8：竖锯》与《异形：契约》也强势回归，满足了一众老粉……
新的一年已到来，去年没飙够的肾上腺素，是时候赶紧补上了！
-
《红衣小女孩2》
《红衣小女孩2》
时光评分：6.1
恐怖指数：★★★
剧情：杨丞琳饰演的单亲妈妈“淑芬”与正值青春期的女儿相处不太融洽，某天二人大吵一架之后女儿放学未归，监控视频显示是被一个红衣小女孩带走了。淑芬随着救难队在山区寻找女儿，却发生了一系列意外……
点评：在今年的金马奖上，许玮宁凭此片提名最佳女配角，看完之后会发现，她的表演确实是影片最大的亮点。这年头，愿意毁掉颜值只拼演技的女星真心没几个，在这基础上还能贡献好演技的更是少之又少。比起前作，《红衣2》进步不少，尽管剧情和某些特效场景仍有很多槽点，但仍比想象中要好看一些。
-
《杰罗德游戏》
《杰罗德游戏》
时光评分：6.4
恐怖指数：★★
剧情：一对关系不太和睦的夫妻打算通过用羞耻play的方式来为婚姻生活增加些情趣，不幸的是，丈夫前脚刚把妻子的双手铐在床头，后脚就心脏病突发去世了。妻子不仅要维持体力想办法脱身，还要面对撕食丈夫尸体的野狗、试图侵犯她的不速之客，以及不断涌上心头的儿时回忆……
点评：原以为这是一部惊险刺激的逃生电影，实际上是一个温吞的故事，包含着关于女性自我救赎的核心意义。影片中血腥的镜头没有很多，节奏也不快。如果只是为了寻求视觉刺激，这部电影可能会让你略微失望，但故事的内涵足以令人沉思，毕竟是根据史·蒂芬金小说改编，剧本质量摆在这里。
-
《贝尔科实验》
《贝尔科实验》
时光评分：6.5
恐怖指数：★★
剧情：一家名叫贝尔科的公司突然有一天被全面封锁了办公大楼，广播里传出警告，必须让所有人互相残杀，最后获胜的部分员工才能被放出来。于是平日里相处友善的同事们全都变成了随时要取你性命的杀人狂……
点评：一场在全球各地同时进行的大规模的屠杀却没有交代出一个合理的动机，可以说是影片其中的一个败笔；打着人性实验的名号，却没有对人性的矛盾刻画到入骨三分，是第二败笔。但是看恐怖片的第一需求是场面要刺激，作为一部爽片，《贝尔科实验》的血腥程度是绝对可以让你过足瘾的，不过不要跟你的同事一起看就对了。
-
《辣手保姆》
《辣手保姆》
时光评分：6.6
恐怖指数：★★
剧情：性格软弱内向的青春期男孩儿喜欢上了自己家性感火辣的小保姆，某天父母出门又将他托付给保姆照顾，却在深夜撞到保姆和朋友在自家客厅虐杀同伴的邪教仪式，然后不得不开始了与小保姆一行人的相互厮杀……
点评：整部片子看下来更像是cult版的《小鬼当家》，虽然片名叫《辣手保姆》，实际上主角是从懦弱变强大的小男孩。影片中的强行搞笑略微尴尬，但小男孩的实力反击过程还是比较有看点的，该用血浆的地方绝不含糊。并且，看到其中几处段落，竟然还有一丝小感动。
-
《安娜贝尔2：诞生》
《安娜贝尔2：诞生》
时光评分：6.6
恐怖指数：★★★★
剧情：洋娃娃工匠夫妇的小女儿因为车祸惨死，二人对爱女过度怀念，制造了能召唤女儿魂魄的洋娃娃。数年后，夫妇两人将家中改造为孤儿院，一位修女带着几位小女孩来到此地，却因为洋娃娃早已被邪灵附体而遭遇一系列不幸……
看点：比起前作，《安娜贝尔2》好看了很多，故事更加完整，也巧妙地与招魂宇宙联系在了一起。对影片不太满意的影迷无外乎是觉得里面的吓人套路都是温子仁之前玩剩下的，但套路再老，该吓你一跳的地方还是能吓你一跳，半夜一个人回想其中场景，背后依然凉飕飕。另外，两个小女孩的演技也是最为吸引人的亮点之处。
-
《报告老师！怪怪怪怪物！》
《报告老师！怪怪怪怪物！》
时光评分：6.8
恐怖指数：★★
剧情：优等生林书伟被班上的几个问题学生各种欺凌，班主任师德丧失助纣为虐。几个人某天一起做社区服务时偶遇一个怪物女孩，将其捉走虐待，林书伟不得不假装合群融入小集体，而城市某处，另一个怪物女孩一边寻找着妹妹一边开始虐杀……
点评：《报告老师》是一部披着恐怖外衣的校园欺凌题材影片，套路新，创意足，尤其化妆、特效、音效是里面最值得称赞的地方。许多人很有可能在前半段因为几位主演的尴尬演技而放弃，实际影片的最后40分钟才是全片最精彩最高潮的地方，结尾也足够震撼人心，在一众low穿地心的国产恐怖片中可以名列前茅。
-
《忌日快乐》
《忌日快乐》
时光评分：6.9
恐怖指数：★
剧情：一名女大学生在生日当天被神秘“面具人”杀害，第二天却奇迹般醒来，重新经历生日当天的各种状况后，再次被杀。这样的情况将一直重复下去，除非她能找出凶手，防止自己遇害……
点评：说是恐怖片，其实是一部青春成长电影，没有过于血腥的镜头，也没有阴森瘆人的氛围，反而很多情节都很喜剧。片中的主角配角颜值挺高，女主千奇百怪的死法也是脑洞大开。百年难得一见的是此片已经定档2月2日在中国上映，而且据初步推测，最多删减不到半分钟，买这张电影票还是挺值的。
-
《生吃》
《生吃》
时光评分：7.0
恐怖指数：★★
剧情：女主角生长在一个素食家庭中，大学去了一所兽医学校，依照学校中不成文的老惯例受到高年级学生施压，随后偶然发现了自己内心对生肉的无限渴望，同时知道了自己的亲姐姐也有这个癖好，甚至比自己还要严重……
点评：看《生吃》的过程，一边觉得有点反胃，一边又暗呼过瘾。看见女主啃姐姐的手指时，不由得想吃泡椒凤爪。影片在视觉上相当富有冲击力，色彩、构图大胆且精美；主题上，探讨了人性与原始兽欲之间的冲突与抉择，同时也反映了一个青少年女孩艰难的成长历程。虽然评分不是最高，但算是小编个人比较偏爱的一部作品。
-
《电锯惊魂8：竖锯》
《电锯惊魂8：竖锯》
时光评分：7.0
恐怖指数：★★★★
剧情：命案频频发生，作案手法将凶手线索指向了第三部中去世的竖锯老怪约翰·克莱默，人们开始调查到底是竖锯复活，还是铁粉模仿……
点评：一个系列都已经拍到了第8部，还能让人激动到哪儿去呢？（比如速激8、星战8）在这一部中，少不了的电锯、针筒、巨型绞肉机械、断腿、毁容、枪杀依然都有，但故事已经完全不能最初的作品相媲美了。当然，人们肯定也不是冲着剧情来的。《电锯8》完成得算是工整，不会让你惊呼完美，但过把血浆瘾还是完全没问题的。
-
《救命解药》
《救命解药》
时光评分：7.2
恐怖指数：★★
剧情：事业有成的年轻主管受命到瑞士一家疗养院去接回公司的CEO，结果不但没有见到CEO，还不小心使自己身陷其中。在住院过程中，他结识了一位身份神秘的女孩，并随之发现了这座以“水疗”闻名的疗养院地下所藏的秘密……
点评：这部影片大概是至今为止看上去最为干净，干净到可以满足洁癖患者的恐怖片了，无论是海报物料还是正片，都充满浓浓的北欧性冷淡风。因此，当你看到里面那些令人不适的镜头时，心里的感觉像是被冰冷的手术刀滑过，而不是像被沾满污秽的球棒迎头敲下。看《救命解药》，图的就是在欣赏美的时候还能感受刺激，剧情薄弱的问题能忽略就忽略吧。
-
《小丑回魂》
《小丑回魂》
时光评分：7.2
恐怖指数：★★★
剧情：某小镇上总有孩子不断失踪，小男孩乔治也在一个下雨天消失在街道上，深爱弟弟的哥哥始终不愿意接受事实，于是和其他六位平时在学校总受欺负的小伙伴组成队伍寻找弟弟的下路，最终发现了在小镇上专门残害孩童的小丑……
点评：《小丑回魂》是一部难得没有失败的翻拍作品，不但没有失败，还刷新了N多票房纪录。得益于史·蒂芬金的原著剧本，影片情节引人入胜，特效与妆容也比早年间精美太多，小戏精们的突出表现更是让人移不开视线，从而使得《小丑回魂》成为成为了2017年的爆款。
-
《分裂》
《分裂》
时光评分：7.3
恐怖指数：★★
剧情：三个少女在停车场遭人绑架，而绑匪则是一个拥有23重人格的精神病患者，这次的绑架便是受其中一重人格支配而发生的。女孩们发现了这一情况，想利用其它人格的同情心来帮助自己逃生，在这过程中，绑匪身上觉醒了更为可怕的第24重人格……
点评：原本是冲着詹一美的炸裂演技来看的，却一不小心被女主的颜值圈了粉。说回影片本身，精彩之余也有两处不足，首先，主角的23重人格并没有全部被清晰地刻画出来，即便是其中的几个主导人格也没有很明显的区分；其次，第24重人格的诞生直接使得影片基调大翻转，原本是一部精神分裂题材，最终却朝着魔幻的方向一去一复返。
-
《异形：契约》
《异形：契约》
时光评分：7.5
恐怖指数：★★
剧情：一辆载满殖民者的名叫“契约号”的飞船要前往某遥远的星球建设家园，中途不幸遭遇事故，不得不迫停在一个看起来适合人类居住的未知星球上。仿生人大卫热情地欢迎客人们的到来，并赢得了所有人的信任，而实际上等待船员的是一个残酷地狱……
点评：不用多说，《异形》就像《星战》，看的都是情怀。但国内观众看完《巳开：大勺》之后纷纷表示很难过，愤慨不已地打出了低分。事实上，原版影片的血腥场面并没有让人失望，异形还是那个异形，尖头尖脑流着口水，煞是可爱。可惜的是，福斯前脚被迪士尼收购，《异形：契约》的续集后脚就被砍了。
-
《逃出绝命镇》
《逃出绝命镇》
时光评分：7.5
恐怖指数：★★★
剧情：一直芥蒂自己肤色的黑人小伙跟着白人女朋友去见家长，刚来到女友家中时似乎一切都很完美，没有人因为他是黑人而表现出歧视，后来却发现事情变得越来越诡异……
点评：融合了种族主义与恐怖元素的《逃出绝命镇》最终成了今年颁奖季的一个热门选手，尽管人们认为有“政治正确”的成分在里面，但不可否认的是，这部影片确实是2017年恐怖片中的一股清流。比起最后大快人心的结尾，影片前面的诡异氛围才是这部作品中最成功的地方，向人们证明了不用一惊一乍，不用血浆乱飞，同样可以让你的内心毛骨悚然。尤其是图中黑人女仆笑着流泪这一幕，简直不能更完美。