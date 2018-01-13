2017年，相比之下不太被主流观众所追捧的恐怖片终于有了大放异彩的机会。其中，翻拍作品《小丑回魂》连续几周称霸北美票房，最终打破多项纪录，成为好莱坞票房中一匹“吓到人”的黑马；由黑人导演乔丹·皮尔执导的小成本恐怖片《逃出绝命镇》独树一帜，在年底颁奖季各大榜单提名中频频亮相。

除此以外，“招魂”宇宙又往前迈了一步，《安娜贝尔2：诞生》口碑超越前作；同为系列续集的《电锯惊魂8：竖锯》与《异形：契约》也强势回归，满足了一众老粉……

新的一年已到来，去年没飙够的肾上腺素，是时候赶紧补上了！