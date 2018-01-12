章子怡不满电影《无问西东》遭恶意差评，微博感叹“世界很美好，世道很艰难！”该片宣传负责人表示，“该片出现了一水儿的一星评价，短评内容都如出一辙，并刷出大量的恶意短评。”









该负责人表示，“一部电影，有人喜欢，有人不喜欢，这正常。有正面肯定，有反面批评，也正常。华北之大，容不下一张课桌，但任何时候我们容得下批评，只是这种恶意踩踏，对整个行业来说，这是毒瘤，是犯罪，是公敌。希望所有同行，都永远不要用给别人打一星给自己打五星，给别人负面评论给自己全力吹捧的方式做营销，对电影行业这是断子绝孙的自杀行为。”





章子怡微博感叹“世道艰难”





对此事件《无问西东》主演章子怡和黄晓明都转发了微博，章子怡感叹，“世界很美好，世道很艰难！”黄晓明则说，“愿我们在被打击时永远记得真实的珍贵。”









编辑：隐饮