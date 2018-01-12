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章子怡不满《无问西东》遭恶意差评

感叹"世道艰难" 集体打一星被竞争对手暗算?

2018-01-12 21:25:18 来源：Mtime时光网

章子怡不满电影《无问西东》遭恶意差评，微博感叹“世界很美好，世道很艰难！”该片宣传负责人表示，“该片出现了一水儿的一星评价，短评内容都如出一辙，并刷出大量的恶意短评。”
       时光网讯 今日（1月12日）由章子怡黄晓明王力宏张震陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》正式登陆全国院线公映，这部迟到六年上映的电影，刚刚与观众见面却遭遇了不少恶意差评，疑似遭到竞争对手的暗算。该片宣传方表示愤慨，称“对电影行业这是断子绝孙的自杀行为。”章子怡则感叹“世道艰难”。

       《无问西东》宣传负责人透露该片遭遇恶意差评：“《无问西东》10号点映拿到9.1分的肯定后，11号突然有人买了140张票，齐刷刷打1分，直接评分拉到9分。今天公映，但早上9点半某平台出现一水儿的一星评价，短评内容都如出一辙，并刷出大量的恶意短评。事实上，我们的团队已经接到了同行提醒，因为有人在找给《无问西东》打差评的公关团队。”

       该负责人表示，“一部电影，有人喜欢，有人不喜欢，这正常。有正面肯定，有反面批评，也正常。华北之大，容不下一张课桌，但任何时候我们容得下批评，只是这种恶意踩踏，对整个行业来说，这是毒瘤，是犯罪，是公敌。希望所有同行，都永远不要用给别人打一星给自己打五星，给别人负面评论给自己全力吹捧的方式做营销，对电影行业这是断子绝孙的自杀行为。”

章子怡微博感叹“世道艰难”

       对此事件《无问西东》主演章子怡和黄晓明都转发了微博，章子怡感叹，“世界很美好，世道很艰难！”黄晓明则说，“愿我们在被打击时永远记得真实的珍贵。”


   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 无问西东 差评 章子怡
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