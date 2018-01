(本文来自影视生活第一站 时光网)

第8届音乐制作人工会奖电影类提名名单:

电影类(拍摄成本2500万美元以下)最佳音乐制作

电影类(拍摄成本1000万美元以下)最佳音乐制作

《影星永驻利物浦》

电影类(拍摄成本500万美元以下)最佳音乐制作

《趣味妈妈晚餐》

最佳电影歌曲

Remember Me 《寻梦环游记》

This is Me 《马戏之王》