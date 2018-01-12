韦恩斯坦的富二代老婆乔治娜·查普曼面对深陷性侵丑闻的丈夫，没有选择站在他那一边，而是坚决地离婚。







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据悉，牵涉的金钱，包括每年40万美元的“年费”，4百万的夫妻赡养费用，房屋津贴，以及每年的“津贴”——每一项费用在二人结婚十周年后都会相应地增长。所有加起来达到1175万美金。





韦恩斯坦夫妇昔日合照 据Page Six报道，二人很快就会签署离婚申请，尽管“一度谈崩”。如果二人还是最终谈崩，将会交由公共法庭处理。二人的家事被放在公众的放大镜下审判，应该是他们所不会愿意看到的。













哈维·韦恩斯坦在与查普曼结婚前，在1987年至2004年间还有一段婚姻，与前妻育有三个子女。他与查普曼育有一儿一女，分别出生于2010年和2013年。在去年10月韦恩斯坦性丑闻爆发后，查普曼声明与他分居。



