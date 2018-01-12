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不堪忍受！富二代老婆与韦恩斯坦离婚

妻子为英国时尚设计师 赔偿达数千万美金

2018-01-12 22:44:02 来源：Mtime时光网

韦恩斯坦的富二代老婆乔治娜·查普曼面对深陷性侵丑闻的丈夫，没有选择站在他那一边，而是坚决地离婚。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 据外媒报道，身陷性丑闻的哈维·韦恩斯坦已经与妻子乔治娜·查普曼已经达成离婚协议。据一位知情人士透露，新年前二人就签署了一份私人协议，涉及金额达到1500万美元至2000万美元。查普曼的代表目前暂时拒绝回应。

　　据悉，牵涉的金钱，包括每年40万美元的“年费”，4百万的夫妻赡养费用，房屋津贴，以及每年的“津贴”——每一项费用在二人结婚十周年后都会相应地增长。所有加起来达到1175万美金。

韦恩斯坦夫妇昔日合照

　　据Page Six报道，二人很快就会签署离婚申请，尽管“一度谈崩”。如果二人还是最终谈崩，将会交由公共法庭处理。二人的家事被放在公众的放大镜下审判，应该是他们所不会愿意看到的。

　　乔治娜·查普曼背景雄厚，是英国一位食品业百万富翁的女儿。当了一段时间的模特后，她同切尔西设计学院的校友克琳克莱格一起在04年创立了高端时尚品牌“温莎公爵夫人”，投资人包括餐饮大亨Giuseppe Cipriani以及韦氏房产集团的老总韦德考夫( Steven C. Witkoff)。

　　2004年她开始查普曼同前韦恩斯坦约会，并在2006年结婚。06年“温莎”被CFDA/Vogue时尚基金评为十大品牌之一，查普曼也在08年进入了纽约时报的“纽约最具权势的50位女性”名单。另外，乔治娜·查普曼还在不少影片中演过不大不小的角色，包括《夺命手术》《绝地威龙》《赛末点》（伍迪·艾伦导演）等。

　　哈维·韦恩斯坦在与查普曼结婚前，在1987年至2004年间还有一段婚姻，与前妻育有三个子女。他与查普曼育有一儿一女，分别出生于2010年和2013年。在去年10月韦恩斯坦性丑闻爆发后，查普曼声明与他分居。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：sa

关键词： 韦恩斯坦 性侵 离婚
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哈维·韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦

Harvey Weinstein

职业：制作人 | 演员
乔治娜·查普曼

乔治娜·查普曼

Georgina Chapman

职业：

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