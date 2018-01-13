网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

丽贝卡豪尔后悔与伍迪艾伦合作 将捐片酬

伍迪艾伦养女批评布蕾克·莱弗利与贾老板

2018-01-13 10:48:19 来源：Mtime时光网

客串了伍迪·艾伦新片"纽约的一个雨天"的丽贝卡·豪尔后悔与伍迪合作，将自己的片酬捐给反性侵基金会。声称自己当年被伍迪性虐待的养女Dylan，则对布蕾克·莱弗利和贾老板依然支持伍迪，表示无法接受。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　客串出演了伍迪·艾伦新片《纽约的一个雨天》的英国女演员丽贝卡·豪尔宣布，她会将自己的片酬悉数捐给反性侵的基金会

　　2008年，丽贝卡出演了伍迪导演的《午夜巴塞罗那》，她近日在声明中称，自从“一遍又一遍地阅读了”伍迪·艾伦与前妻米娅·法罗所收养的女儿Dylan Farrow所发出的声明，称自己小时候曾被伍迪性虐待之后，丽贝卡不会再与伍迪合作

丽贝卡（左）与斯嘉丽·约翰逊在《午夜巴塞罗那》

　　“我不仅看到了这件事有多复杂，我的行为（指与伍迪合作）让另一位女人感到沉默和被拒绝，”丽贝卡在ins上写到。“在当下，或者说任何时候，这种事儿都不会让我感到舒服，我非常抱歉。我很后悔这一决定（与伍迪合作），如果是今天，不会这样选择。”

　　丽贝卡称一开始，她能再次出演伍迪执导的电影，虽然只是客串也非常兴奋，因为“是他给了我在电影行业最初也是最重要的角色之一”。新片是在丽贝卡现在居住的纽约拍摄，而且她参演的戏份只需要拍一天。

　　“针对韦恩斯坦的指控全面曝光之后，我当时正在纽约拍摄伍迪·艾伦的新片，我简直是想不到比这儿更奇怪的地方了，”丽贝卡写到。“但我接下来意识到，这一切都不简单，在之后的几周，我都深深思索我当时（决定出演）的这个选择，内心充满矛盾和伤感。”

赛琳娜·戈麦斯与伍迪·艾伦在《纽约的一个雨天》片场

　　作为一个“小姿态”，丽贝卡说她会将自己在《纽约的一个雨天》中的全部片酬都捐给“Time’s Up”基金会。“我注册了，之后也会继续捐款，期待能参与这一改变现状的积极运动，希望这一切不仅仅在好莱坞发生，而是可以在世界各地都发生”。纽约的一个雨天》中，“甜茶”提莫西·查拉梅艾丽·范宁赛琳娜·戈麦斯裘德·洛等人均参演。

　　3天前，曾在伍迪·艾伦2012年的《爱在罗马》中出演的格蕾塔·葛韦格也发布了类似的声明，后悔曾与伍迪合作。“如果我当年知道我现在所知道的一切，我不会参演他的影片。我之后不曾与他合作过，我也不会再与他合作。” 格蕾塔说，“Dylan Farrow的两篇声明让我意识到，我（的出演）让另一个女人更痛苦，这让我心碎。我是看着伍迪的电影长大的，是它们让我成为了一名艺术家，这一点我无法改变，但我今后可以做出不一样的决定。”

　　包括艾伦·佩姬葛瑞芬·纽曼大卫·克鲁霍尔特兹在内的演员，也都表示后悔与伍迪合作。


宣传《咖啡公社》时，左起：布蕾克、伍迪、“小K”克里斯汀·斯图尔特杰西·艾森伯格

　　当Time’s Up基金会于1月1日成立之后，许多与伍迪合作过的女演员都注册了，包括斯嘉丽·约翰逊凯特·布兰切特布蕾克·莱弗利艾玛·斯通格蕾塔·葛韦格布蕾克·莱弗利已经谴责了性侵行为好几个月，但当好莱坞报道者针对Dylan Farrow声称伍迪性虐待她一事，对布蕾克进行采访时，她说，“伍迪为女性创作的剧本非常惊艳，要我去考虑我不了解的事情，这很危险。我只能从我自己的经验出发，而我与伍迪拍戏的经验是，他赋予了女性权力。”

　　对于布蕾克的这一言论，Dylan表示自己不能接受，“我很难理解，一个相信伍迪艾伦‘赋予女性权力’的女人，能说自己是受性侵女人的支持者。”

贾老板称出演《摩天轮》是“梦想成真”，Dylan无法接受

　　Dylan也点名批评了贾斯汀·汀布莱克，“贾老板”在金球奖上与“甜茶”一样，都佩戴了“Time’s Up”的胸针，也给基金会捐了钱，并且发推说：“不再接受性骚扰，和工作中的不平等。这不正常。”但在宣传自己和凯特·温丝莱特共同出演的伍迪·艾伦新片《摩天轮》时，他在“扣扣熊”史蒂芬·科拜尔的脱口秀上说，与伍迪合作“简直是梦想成真”。

　　“我接受不了，像贾斯汀·汀布莱克这样的大咖，他声称自己敬畏女性的力量，在#MeToo活动中和她们站在一起，之后马上还能说和伍迪·艾伦合作是‘梦想成真’。”Dylan Farrow对记者说。

　　丽贝卡·豪尔的ins声明全文如下：



　　“针对韦恩斯坦的指控全面曝光之后，我当时正在纽约拍摄伍迪·艾伦的新片，我简直是想不到比这儿更奇怪的地方了。当伍迪7个月前邀请我加入新片时，我迅速回答了yes。是他给了我在电影行业最初也是最重要的角色之一，我对此充满感激，只需要在我家乡拍一天——很容易。但我接下来意识到，这一切都不简单，在之后的几周，我都深深思索我当时（决定出演）的这个选择，内心充满矛盾和伤感。

　　在一遍又一遍地阅读了Dylan Farrow几天前所发出的新声明，再回去读她以前发的声明，我不仅看到了这件事有多复杂，我的行为（指与伍迪合作）让另一位女人感到沉默和被拒绝，在当下，或者说任何时候，这种事儿都不会让我感到舒服，我非常抱歉。我很后悔这一决定（与伍迪合作），如果是今天，我不会这样选择。

早年间的伍迪、Dylan、米娅·法罗与儿子Ronan

　　这是个很小的姿态，也完全无法弥补，但我会把我的片酬捐献给‘Time’sUp’。 我注册了，之后也会继续捐款，期待能参与这一改变现状的积极运动，希望这一切不仅仅在好莱坞发生，而是可以在世界各地发生。”

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伍迪·艾伦 养女 性侵 性骚扰 丽贝卡·豪尔 布蕾克·莱弗利 贾斯汀•汀布莱克
关注时光网微信

相关电影/影人

纽约的一个雨天

纽约的一个雨天 (2018)

0.0

导演：伍迪·艾伦

主演：艾丽·范宁

伍迪·艾伦

伍迪·艾伦

Woody Allen

职业：导演 | 编剧
丽贝卡·豪尔

丽贝卡·豪尔

Rebecca Hall

职业：演员 | 制作人
布蕾克·莱弗利

布蕾克·莱弗利

Blake Lively

职业：演员 | 制作人
贾斯汀·汀布莱克

贾斯汀·汀布莱克

Justin Timberlake

职业：演员 | 原创音乐
摩天轮

摩天轮 (2017)

-1.0

导演：伍迪·艾伦

主演：凯特·温丝莱特

格蕾塔·葛韦格

格蕾塔·葛韦格

Greta Gerwig

职业：演员 | 编剧
显示更多∨

相关文章

会员评论 (38)

发表

本周热读

1

第75届金球奖红毯"黑衣秀"抗议性骚扰

梅姨朱莉加朵领衔 休叔锤哥等众男星黑衣声援

72
第75届金球奖颁奖典礼在洛杉矶比弗利希尔顿酒店举行，红..
2

如何看待《星战8》遭遇两极评价?

媒体盛赞vs粉丝抵制 "毁"经典才能生生不息

导演莱恩约翰逊用《星战8》绘出了一副独属于星战宇宙的..
3

"龙妈" "囧雪"第75届金球奖合体颁奖

直击颁奖礼后台 "大小谎言"众女星亲吻奖杯画面太美

48
虽然《权力的游戏》再度陪跑，但“龙妈” 与“囧雪”同..
4

《前任3》超越《星战8》票房不败

周五大盘报收2.5亿 "星战"能否上演反击战？

周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8..
5

《三块广告牌》揽四奖成金球最大赢家

"陀螺"战胜诺兰获最佳导演 "丘吉尔"加冕影帝

第75届金球奖落下帷幕。《三块广告牌》最终斩获剧情类最..

查看更多