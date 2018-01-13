客串了伍迪·艾伦新片"纽约的一个雨天"的丽贝卡·豪尔后悔与伍迪合作，将自己的片酬捐给反性侵基金会。声称自己当年被伍迪性虐待的养女Dylan，则对布蕾克·莱弗利和贾老板依然支持伍迪，表示无法接受。

（本文来自影视生活第一站 时光网）























丽贝卡称一开始，她能再次出演伍迪执导的电影，虽然只是客串也非常兴奋，因为“是他给了我在电影行业最初也是最重要的角色之一”。新片是在丽贝卡现在居住的纽约拍摄，而且她参演的戏份只需要拍一天。





























对于布蕾克的这一言论，Dylan表示自己不能接受，“我很难理解，一个相信伍迪艾伦‘赋予女性权力’的女人，能说自己是受性侵女人的支持者。”













丽贝卡·豪尔的ins声明全文如下：











“针对韦恩斯坦的指控全面曝光之后，我当时正在纽约拍摄伍迪·艾伦的新片，我简直是想不到比这儿更奇怪的地方了。当伍迪7个月前邀请我加入新片时，我迅速回答了yes。是他给了我在电影行业最初也是最重要的角色之一，我对此充满感激，只需要在我家乡拍一天——很容易。但我接下来意识到，这一切都不简单，在之后的几周，我都深深思索我当时（决定出演）的这个选择，内心充满矛盾和伤感。





在一遍又一遍地阅读了Dylan Farrow几天前所发出的新声明，再回去读她以前发的声明，我不仅看到了这件事有多复杂，我的行为（指与伍迪合作）让另一位女人感到沉默和被拒绝，在当下，或者说任何时候，这种事儿都不会让我感到舒服，我非常抱歉。我很后悔这一决定（与伍迪合作），如果是今天，我不会这样选择。





早年间的伍迪、Dylan、米娅·法罗与儿子Ronan 这是个很小的姿态，也完全无法弥补，但我会把我的片酬捐献给‘Time’sUp’。 我注册了，之后也会继续捐款，期待能参与这一改变现状的积极运动，希望这一切不仅仅在好莱坞发生，而是可以在世界各地发生。”





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