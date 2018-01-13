（本文来自影视生活第一站 时光网）
2008年，丽贝卡出演了伍迪导演的《午夜巴塞罗那》
，她近日在声明中称，自从“一遍又一遍地阅读了”伍迪·艾伦
与前妻米娅·法罗
所收养的女儿Dylan Farrow所发出的声明，称自己小时候曾被伍迪性虐待之后，丽贝卡不会再与伍迪合作
。
“我不仅看到了这件事有多复杂，我的行为（指与伍迪合作）让另一位女人感到沉默和被拒绝，”丽贝卡在ins上写到。“在当下，或者说任何时候，这种事儿都不会让我感到舒服，我非常抱歉。我很后悔这一决定（与伍迪合作），如果是今天，不会这样选择。”
丽贝卡称一开始，她能再次出演伍迪执导的电影，虽然只是客串也非常兴奋，因为“是他给了我在电影行业最初也是最重要的角色之一”。新片是在丽贝卡现在居住的纽约拍摄，而且她参演的戏份只需要拍一天。
“针对韦恩斯坦的指控全面曝光之后，我当时正在纽约拍摄伍迪·艾伦
的新片，我简直是想不到比这儿更奇怪的地方了，”丽贝卡写到。“但我接下来意识到，这一切都不简单，在之后的几周，我都深深思索我当时（决定出演）的这个选择，内心充满矛盾和伤感。”
作为一个“小姿态”，丽贝卡说她会将自己在《纽约的一个雨天》
中的全部片酬都捐给“Time’s Up”基金会。“我注册了，之后也会继续捐款，期待能参与这一改变现状的积极运动，希望这一切不仅仅在好莱坞发生，而是可以在世界各地都发生”。纽约的一个雨天》中，“甜茶”提莫西·查拉梅
、艾丽·范宁
、赛琳娜·戈麦斯
、裘德·洛
等人均参演。
3天前，曾在伍迪·艾伦
2012年的《爱在罗马》
中出演的格蕾塔·葛韦格
也发布了类似的声明，后悔曾与伍迪合作。“如果我当年知道我现在所知道的一切，我不会参演他的影片。我之后不曾与他合作过，我也不会再与他合作。” 格蕾塔说，“Dylan Farrow的两篇声明让我意识到，我（的出演）让另一个女人更痛苦，这让我心碎。我是看着伍迪的电影长大的，是它们让我成为了一名艺术家，这一点我无法改变，但我今后可以做出不一样的决定。”
当Time’s Up基金会于1月1日成立之后，许多与伍迪合作过的女演员都注册了，包括斯嘉丽·约翰逊
、凯特·布兰切特
、布蕾克·莱弗利
、艾玛·斯通
与格蕾塔·葛韦格
。布蕾克·莱弗利
已经谴责了性侵行为好几个月，但当好莱坞报道者针对Dylan Farrow声称伍迪性虐待她一事，对布蕾克进行采访时，她说，“伍迪为女性创作的剧本非常惊艳，要我去考虑我不了解的事情，这很危险。我只能从我自己的经验出发，而我与伍迪拍戏的经验是，他赋予了女性权力。”
对于布蕾克的这一言论，Dylan表示自己不能接受，“我很难理解，一个相信伍迪艾伦‘赋予女性权力’的女人，能说自己是受性侵女人的支持者。”
Dylan也点名批评了贾斯汀·汀布莱克
，“贾老板”在金球奖上与“甜茶”一样，都佩戴了“Time’s Up”的胸针，也给基金会捐了钱，并且发推说：“不再接受性骚扰，和工作中的不平等。这不正常。”但在宣传自己和凯特·温丝莱特
共同出演的伍迪·艾伦
新片《摩天轮》
时，他在“扣扣熊”史蒂芬·科拜尔
的脱口秀上说，与伍迪合作“简直是梦想成真”。
“我接受不了，像贾斯汀·汀布莱克这样的大咖，他声称自己敬畏女性的力量，在#MeToo活动中和她们站在一起，之后马上还能说和伍迪·艾伦
合作是‘梦想成真’。”Dylan Farrow对记者说。
丽贝卡·豪尔的ins声明全文如下：
“针对韦恩斯坦的指控全面曝光之后，我当时正在纽约拍摄伍迪·艾伦的新片，我简直是想不到比这儿更奇怪的地方了。当伍迪7个月前邀请我加入新片时，我迅速回答了yes。是他给了我在电影行业最初也是最重要的角色之一，我对此充满感激，只需要在我家乡拍一天——很容易。但我接下来意识到，这一切都不简单，在之后的几周，我都深深思索我当时（决定出演）的这个选择，内心充满矛盾和伤感。
在一遍又一遍地阅读了Dylan Farrow几天前所发出的新声明，再回去读她以前发的声明，我不仅看到了这件事有多复杂，我的行为（指与伍迪合作）让另一位女人感到沉默和被拒绝，在当下，或者说任何时候，这种事儿都不会让我感到舒服，我非常抱歉。我很后悔这一决定（与伍迪合作），如果是今天，我不会这样选择。
这是个很小的姿态，也完全无法弥补，但我会把我的片酬捐献给‘Time’sUp’。 我注册了，之后也会继续捐款，期待能参与这一改变现状的积极运动，希望这一切不仅仅在好莱坞发生，而是可以在世界各地发生。”
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