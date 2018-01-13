（本文来自影视生活第一站 时光网） 时光网讯
据外媒报道，英国影星克里夫·欧文
目前正和李安
导演新片《双子煞星》
剧组洽谈，有望加盟该片，克里夫·欧文将出演的角色现在还不清楚细节，这有可能是一个充满对抗性的角色，他此前曾凭借电影《偷心》
斩获第77届奥斯卡最佳男配角。
科幻动作片《双子煞星》
由派拉蒙和天舞影业制片，由李安执导、威尔·史密斯
担任主演，这部电影已经筹备了20年，在1997年就曾由迪士尼公司主导、达伦·莱姆克编剧、唐·墨菲制片，并有意邀请托尼·斯科特执导，但由于当时拍摄技术的限制而搁浅。 《双子煞星》
目前已经正式定档2019年10月4日北美上映。导演李安曾透露：“《双子煞星》
会沿用《比利·林恩的中场战事》
的高帧率拍摄方式，不仅如此，我还会引入VR技术。” 《双子煞星》
讲述威尔·史密斯是一名退休特工，他发现自己被一名技艺高超的杀手给锁定了，更可怕的是，这名杀手是一个克隆人，幕后黑手居然把特工给克隆了，而且还设定的是特工25岁的黄金年龄，退休特工被自己25岁的克隆人追杀。据悉，威尔·史密斯会在片中分饰两角，年轻版的威尔·史密斯自然会使用电脑特效来修复面部，这种技术对于好莱坞而言已经不成问题了。
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